هجر الكنائس: لم يعد الله جبّارًا في سويسرا

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مع استمرار هذه الوتيرة، ستصبح اللادينية، تشكّل الأغلبية قريبا في سويسرا. والأشخاص الذين ليس لديهم انتماء ديني هم المجموعة التي نمت أكثر من غيرها على مدار الخمسين عاما الماضية، حيث بلغت ما يقرب من ثلث السكان في عام 2021 - أي تقريبا مثل عدد الكاثوليك، وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء (FSO).
لتلخيص ذلك، كان جميع سكان سويسرا تقريبًا مسيحيين في عام 1970، نصفهم بروتستانتي والآخر كاثوليكي. إذا تمكنت الكاثوليكية من فقدان عدد أقل من الأتباع في المطلق بفضل الهجرة، فإن اتجاه التآكل مماثل بالنسبة للطائفتين، في ظلّ تسارع منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
محتويات خارجية الملحدون واللاأدريون وأصحاب الـ"لا كنيسة ثابتة"
والسكان "الذين لا دين لهم" هم عموما أصغر سنا وأكثر تعليما، ويميلون إلى العيش في المدن، وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء (FSO). ويزيد عدد الرجال قليلا عن النساء.
ولدى هذه الفئة رؤية للعالم وحقائق متنوعة، تشترك في عدم الانتماء إلى الكنيسة، وغياب الممارسة الدينية. ونجد فيها ملحدين ولا دينين، ولكن نجد فيها أيضا أشخاصا يؤمنون بقوة عليا من دون الانتماء إلى أي دين.
ويشير عالم اجتماع الأديان يورغ شتولتس إلى أن الأشخاص الذين يديرون ظهورهم لممارسة دينية نشأوا عليها، أو الذين يتبنون روحانية بديلة، لا يشكلون الأغلبية.
ويضيف شتولتس، الّذي يشغل منصب مدير معهد العلوم الاجتماعية الدينية (ISSR) في جامعة لوزان (UNIL) بالقول إنه: "يتعلق الأمر في أغلب الأحيان، بأشخاص لم تتم تنشئتهم اجتماعيا تنشئة دينية، ولا يبالون بالدين، ولا يعارضونه بشكل عام".
المسار الغربي
تشهد معظم الدول المتقدمة تراجعا في التدين. والآن، في اسكتلندا وفرنسا، يعلن غالبية السكان بأنه لا دين لهم. وتشكل فئة "غير المتدينين" ثاني أكبر فئة في أستراليا؛ ولم تعد المسيحية تشكل الأغلبية في المملكة المتحدة. وينتمي أقل من نصف السكان إلى كنيسة في ألمانيا، بينما تتناقص أهمية الدين بشكل مطرد في الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.
عالم اجتماع الأديان يورغ شتولتس. UNIL
تظهر الدراسات الاستقصائية الدولية حول قيم الناس تراجعا في الشعور بالانتماء الديني والممارسة الدينية والإيمان بالله في عشرات البلدان منذ الثمانينيات.
لكن تختلف الحالة، اختلافا كبيرا حسب اختلاف مناطق العالم. ووفقا للبيانات الدولية الصادرة عن مركز "بيو للأبحاث"، فإن أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية هي المناطق الأكثر علمانية، حيث يقول حوالي واحد من كل خمسة أشخاص إنهم "بلا دين"، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 16%.
على المستوى الأوروبي، تتمتع سويسرا بمستوى "متوسط" من العلمنة، كما يوضح يورغ شتولتس. ويوضح عالم الاجتماع أن المملكة المتحدة وفرنسا أكثر علمانية، في حين أن بلدان أخرى، مثل إيطاليا أو بولندا، لا تزال أكثر تديناً.
ويقول الأستاذ "نعتقد أن جميع بلدان أوروبا منخرطة في نفس عملية العلمنة، لكنها لم تدخلها في نفس الوقت، وبالتالي فهي ليست في نفس المرحلة".
محتويات خارجية
وفي عمل بعنوان "ما وراء الشك*"، نُشر في مايو 2023، أكد فريق أمريكي من علماء الاجتماع الديني أيضًا أن العلمنة هي اتجاه عالمي أساسي. ويرى الفريق أن نتائج استطلاعات الرأي حول الانتماء الديني متحيزة في بعض البلدان، وخاصة الدول الإسلامية، حيث يكون إعلان الشخص "بلا دين" أمرًا محفوفًا بالمخاطر.
ومع ذلك، يدرك مؤلفو الكتاب أن العديد من البلدان لا تزال متدينة للغاية وأن بعضها، بما في ذلك أوروبا، يشهد عودة التدين.
لكن المختصين لا يتفقون على هذه "الأطروحة العلمانية"، التي بموجبها سيتجه العالم بالضرورة نحو التقليل من التدين.
في عمل سابق نشر عام 2015، بعنوان "انتصار الإيمان"**، يدافع عالم اجتماع ديني أمريكي آخر عن الفرضية المعاكسة. وهو يصر ليس فقط على أن العالم لم يصبح علمانياً، بل أصبح أكثر تديناً من ذي قبل.
يتوقع مركز بيو للأبحاث زيادةً في الحصة الدينية لسكان العالم بحلول عام 2050، مدفوعة بالديناميكيات الديموغرافية. وإذا استمرت نسبة "لا دين" في الارتفاع في أمريكا الشمالية وأوروبا (المناطق التي تعاني من الانحدار الديموغرافي)، فلابد أن تظل مستقرة، أو حتى تنخفض، في مناطق أخرى من العالم، حيث من المتوقع حدوث زيادة حادة في عدد السكان.
وبعد ثلاثين عاما من الآن، لا يزال من المتوقع أن تكون المسيحية أكبر جماعة دينية، ولكن مع نمو الإسلام بشكل أسرع من الديانات الأخرى، من المتوقع أن يتبع المجتمع المسلم عن كثب المجتمع المسيحي.
ما مصير الكنائس؟
وفقا ليورغ شتولتس، فإن الحداثة هي التفسير الرئيسي لتراجع التدين في الغرب، وتشكل التهديد الرئيسي للأديان على المدى الطويل. ويلخص ذلك قائلا بأن "الناس يبتعدون عن الأديان، لأنهم لم يعودوا يرون فائدة منها اليوم"، مضيفًا: "تحل العديد من التقنيات العلمانية، المشكلات التي كان يتصدى لها رجال الدين فيما مضى".
ريتا فاموس، رئيسة الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في سويسرا. © Keystone / Gaetan Bally
وشرح أن "الطب الحيوي يعالجنا، ولدينا إمكانية الوصول إلى أخصائيين نفسيين، أو مشرفين للتحدث عن مشاكلنا الشخصية، ويوفر لنا التأمين ودولة الرفاهية، شعورا بالأمان. لذلك لدينا حاجة أقل للصلاة أو التحدث إلى كاهن أو قس ".
لا توافق ريتا فاموس، رئيسة الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في سويسرا (EERS)، على هذا الرأي. وتشرح قائلة: "لم يتوقف بنيامين فرانكلين عن الصلاة بعد اختراع مانعة الصواعق، مثلما لم يصبح الدين غير ضروري بالنسبة للبشر". إن القس واللاهوتي مقتنعان بأن "البشر بحاجة إلى الإيمان".
وليس تراجع الأديان بأي حال من الأحوال مرادفًا لاختفاء القيم، كما توضح الأستاذ بجامعة الأمم المتحدة، مستشهدة بمثال السويد، وهي دولة علمانية للغاية. "الديمقراطية السويدية تعمل بشكل جيد للغاية، وليس لديها قيم اجتماعية أقل" مثل الإيثار، والمواطنة الصالحة، وعدم ارتكاب الجريمة، وما إلى ذلك.
على الخط الأمامي لتصاعد اللادينية في الدول الغربية، تواجه الكنائس نزيفًا للمؤمنين. وفي سويسرا، غادر أكثر من 34 ألف شخص الكنيسة الكاثوليكية وأكثر من 28 ألف شخص من الكنيسة البروتستانتية في عام 2021، وفقا لمعهد علم الاجتماع الرعوي (SPI).
رئيسة المؤتمر المركزي للروم الكاثوليك في سويسرا (RKZ)، ريناتا أسال ستيغر. Keystone / Anthony Anex
وتتزايد هذه الظاهرة باستمرار، ومن المتوقع أن تستمر: إذ تتوقع دراسة حول مستقبل الكنائس السويسرية أن عدد أعضائها سينخفض بحلول عام 2045 بمقدار النصف تقريبًا بالنسبة للكنيسة الإنجيلية الإصلاحية، وبنسبة الثلث بالنسبة للروم الكاثوليك. "لا يمكننا عكس هذا الاتجاه"، تعترف رئيسة المؤتمر المركزي للروم الكاثوليك في سويسرا، ريناتا أسال ستيغر.
إذا كانت ريتا فاموس تشاركها مخاوفها، فإنها لا تملك إلا أن تغضب: "لن نكسب شيئًا من خلال توبيخ أنفسنا باستمرار لفقداننا أهميتنا".“يجب علينا (...) أن نعمل مع الموجودين هناك. وفي سويسرا، لا يزال هناك 1,8 مليون شخص"، تؤكد رئيس الكنيسة الإصلاحية.
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ينتج فعل ترك الكنيسة رسميًا عن مجموعة من العوامل. "يتغذى التباعد مع مرور الوقت من خلال الشكوك (...) أو الخلافات (...)"، كما يحلل مؤشر (SPI). بعد ذلك، يمكن أن تكون تجربة شخصية سيئة أو فاتورة ضرائب الكنيسة بمثابة محفزات.
وإذا كان عدم الانتماء يتم تحديده بشكل أساسي من خلال العلاقة الفردية بالإيمان، فإن الإحصائيات تظهر أن المناصب الكنسية لها أيضًا تأثير في هذه المغادرة الجماعية، خاصة في الكنيسة الكاثوليكية.
تعترف ريناتا عسل ستيجر بنصيب المؤسسة من المسؤولية. وتعتقد أن فضائح الاعتداء الجنسي أدت إلى انهيار الثقة وأنه يجب على الكنيسة "الإصلاح العميق" للاستجابة بشكل أكبر "لاحتياجات السكان الحالية".
تستعد الكنيستان لأن يشكّلَ هروب المؤمنين في النهاية مشكلة مالية خطيرة. وتتوقع الدراسة المذكورة أعلاه انخفاضًا في الإيرادات يصل إلى عشرات الملايين من الفرنكات خلال عشرين عامًا. بالإضافة إلى انخفاض عدد دافعي الضرائب الذين يدفعون ضريبة الكنيسة (أنظر الإطار أدناه). وتتنبأ الوثيقة بأن الكنائس ستواجه المزيد والمزيد من الصعوبات في الدفاع عن شرعيتها لجمع الأموال العامة إذا استمر نفوذها في المجتمع في التراجع.
تمويل الكنائس في سويسرا
يتميز تمويل الكنائس في سويسرا بخاصيتين رئيسيتين مقارنة بالأنظمة الأخرى. الأول هو أن العلاقات بين الكنيسة والدولة (وبالتالي تمويل الطوائف الدينية) تحكمها الكانتونات وليس الاتحاد.
هناك العديد من الاختلافات بين الكانتونات، ولكن معظمها يفرض ضريبة كنسية. يتم دفع هذه الضريبة من قبل الأفراد، الذين يجب عليهم تقديم طلب رسمي لمغادرة الكنيسة لتجنب ذلك - مما يعني عدم قدرتهم على الاستفادة من الاحتفالات.
وفي بعض الكانتونات، يُطلب أيضًا من الكيانات القانونية، أي الشركات، دفع ضريبة الكنيسة، وهو أمر محل نقاش. وبحسب إحدى الدراسات، فإن التمويل الذي تحصل عليه الكنيستان من خلال هذه الضريبة يصل إلى أكثر من 1.3 مليار فرنك.
وفي بعض الكانتونات، تتلقى الكنائس أيضًا إعانات مالية من السلطات العامة (الكانتونات والبلديات)، تبلغ في مجملها حوالي 560 مليون فرنك، وهو ما يمثل حوالي ثلث مواردها.
يوجد في كانتونين فقط نظام "على النمط الفرنسي" للفصل بين الكنيسة والدولة، هما كانتون جنيف ونوشاتيل. تُعتبر كنائس كانتوني جنيف ونوشاتيل، التي يتم تمويلها من التبرعات الخاصة فقط، من بين الأكثر فقراً في البلاد. في هذه الكانتونات، تتضمن قسائم دفع الضرائب ضريبة كنسية، والتي يتمتع دافعو الضرائب بحرية دفعها.
الميزة الرئيسية الثانية للنظام السويسري هي البنية الكنسية "المزدوجة"، أي أن الرعايا "متضاعفة" من قبل الشركات الكنسية الكانتونية بموجب القانون العام، وتتكون من أشخاص علمانيين وتدار وفقًا للمبادئ الديمقراطية، والتي لها سيطرة. من الشؤون المالية.
ووفقاً لرئيس المؤتمر الكاثوليكي المركزي، الذي يجمع هذه الشركات، فإن هذا النظام فريد من نوعه في العالم، "يسمح للكنيسة الكاثوليكية في سويسرا بالاستفادة من شفافية أكبر ومراقبة أفضل".
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لذا يفكرون في نماذج جديدة لتنويع مصادر إيراداتهم، من خلال استغلال عقاراتهم، أو اللجوء إلى الرعاية أو التمويل المشترك لمشاريع معينة، أو حتى من خلال عقود الخدمات. وقد حددت الكنائس أيضًا أهمية التواصل بشكل أكبر حول أنشطتها واستخدام الأموال المتاحة لها.
ويشير يورغ شتولتس إلى أن "الأموال الأقل تعني كنائس أصغر، وعددا أقل من الموظفين، وخدمات أقل للجمهور". ومع ذلك، يؤكد أن الكنائس لا تزال تؤدي رسالة مفيدة للمجتمع بأكمله، بل و"لا غنى عنها"، وفقا لممثلتي الكنائس الذين أجرت سويس إنفو مقابلات معهم.
وتسلّط هاتان الأخيرتان الضوء على التزامها تجاه اللاجئين والشباب وكبار السن، والمرافقة الروحية للمرضى، ومساعدة الحزانى، من بين أمور أخرى،... "لم يكن أي من هذا ممكنًا بدون الكنيسة، بدون هياكلها المؤسسة مع الكثير من العمل التطوعي"، تدافع ريناتا عسل ستيجر. وتضيف الكنيسة الإصلاحية: "يجب ألا نقلل - حتى لو كان من الصعب قياس - القيمة الاجتماعية الشاملة لمنظمة تنقل إلى الرجال والنساء الثقة الأولية في الحياة".
من جهته، يوضّح يورغ شتولتس: "تساهم الكنائس في التماسك الاجتماعي وتمكننا من الاستجابة للمآسي من خلال الطقوس". والسؤال هو من سيتولى المسؤولية إذا اختفوا؟ الولاية؟ أم جهات فاعلة أخرى من المجتمع المدني؟
ويضيف عالم الاجتماع أنه لا تزال هناك هوية وارتباط ثقافي بالكنائس لدى الكثير من الناس، حتى غير الممارسين لها. "ترافق الكنائس الكثير من الناس خلال المراحل الرئيسية من حياتهم، ومجرد وجود الكنائس كمباني يوفر هوية مكانية لا يرغب الكثير من الناس في رؤيتها تختفي."
شهادات من قراء وقارئات "بلا دين" لسويس إنفو
في دعوتنا للمساهمة أدناه، يربط أحد قرائنا إلحاده بتربيته. "لم أتعمّد، لأنني سمعت كلمة "دين" لأول مرة في المدرسة الابتدائية، وكنت أجري دائمًا مناقشات فلسفية طويلة مع والدي، (...) من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أتخيل أننا يمكن أن نؤمن (...) بوجود الدين كيانات غير مرئية". (شهادة أخيل 54.)
يقول ماركو بريني إنه نشأ في عائلة كاثوليكية متدينة، لكنه انفصل تدريجيًا عن الكنيسة عندما أصبح بالغًا، أثناء دراسته للفلسفة. يكتب: "أقنعني نيتشه بأن 'الله ميت' في حضارتنا الحديثة أو ما بعد الحداثة. نحن لا نعرف شيئاً عما هو خارج عن حواسنا، (...) وهذا يناسبني".
وتميز روايات أخرى بين الإيمان بالله والأديان. وهكذا يعرّف رينيه بودينمان نفسه بأنه "ملحد مؤمن" ويوضح أنه يعاني بشكل خاص من مشكلة مع التوحيد، الذي يعتبره "السبب الرئيسي للتعصب في العالم". إن احتمال وجود الله يشجعه على أن يكون "شخصًا صالحًا"، لكنه يضيف "لا حاجة لكهنة أو كنيسة" لذلك. "أنا أؤمن بالله ولكني لا أؤمن بالدين"، يخبرنا جو جو، الذي يعتقد أن "الدين يتلاعب به البشر".
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