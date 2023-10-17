هجر الكنائس: لم يعد الله جبّارًا في سويسرا

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مع استمرار هذه الوتيرة، ستصبح اللادينية، تشكّل الأغلبية قريبا في سويسرا. والأشخاص الذين ليس لديهم انتماء ديني هم المجموعة التي نمت أكثر من غيرها على مدار الخمسين عاما الماضية، حيث بلغت ما يقرب من ثلث السكان في عام 2021 - أي تقريبا مثل عدد الكاثوليك، وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء (FSO).

لتلخيص ذلك، كان جميع سكان سويسرا تقريبًا مسيحيين في عام 1970، نصفهم بروتستانتي والآخر كاثوليكي. إذا تمكنت الكاثوليكية من فقدان عدد أقل من الأتباع في المطلق بفضل الهجرة، فإن اتجاه التآكل مماثل بالنسبة للطائفتين، في ظلّ تسارع منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

محتويات خارجية الملحدون واللاأدريون وأصحاب الـ"لا كنيسة ثابتة"

والسكان "الذين لا دين لهم" هم عموما أصغر سنا وأكثر تعليما، ويميلون إلى العيش في المدن، وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء (FSO). ويزيد عدد الرجال قليلا عن النساء.

ولدى هذه الفئة رؤية للعالم وحقائق متنوعة، تشترك في عدم الانتماء إلى الكنيسة، وغياب الممارسة الدينية. ونجد فيها ملحدين ولا دينين، ولكن نجد فيها أيضا أشخاصا يؤمنون بقوة عليا من دون الانتماء إلى أي دين.

ويشير عالم اجتماع الأديان يورغ شتولتس إلى أن الأشخاص الذين يديرون ظهورهم لممارسة دينية نشأوا عليها، أو الذين يتبنون روحانية بديلة، لا يشكلون الأغلبية.

ويضيف شتولتس، الّذي يشغل منصب مدير معهد العلوم الاجتماعية الدينية (ISSR) في جامعة لوزان (UNIL) بالقول إنه: "يتعلق الأمر في أغلب الأحيان، بأشخاص لم تتم تنشئتهم اجتماعيا تنشئة دينية، ولا يبالون بالدين، ولا يعارضونه بشكل عام".

المسار الغربي

تشهد معظم الدول المتقدمة تراجعا في التدين. والآن، في اسكتلندا وفرنسا، يعلن غالبية السكان بأنه لا دين لهم. وتشكل فئة "غير المتدينين" ثاني أكبر فئة في أستراليا؛ ولم تعد المسيحية تشكل الأغلبية في المملكة المتحدة. وينتمي أقل من نصف السكان إلى كنيسة في ألمانيا، بينما تتناقص أهمية الدين بشكل مطرد في الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

عالم اجتماع الأديان يورغ شتولتس. UNIL

تظهر الدراسات الاستقصائية الدولية حول قيم الناس تراجعا في الشعور بالانتماء الديني والممارسة الدينية والإيمان بالله في عشرات البلدان منذ الثمانينيات.

لكن تختلف الحالة، اختلافا كبيرا حسب اختلاف مناطق العالم. ووفقا للبيانات الدولية الصادرة عن مركز "بيو للأبحاث"، فإن أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية هي المناطق الأكثر علمانية، حيث يقول حوالي واحد من كل خمسة أشخاص إنهم "بلا دين"، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 16%.

على المستوى الأوروبي، تتمتع سويسرا بمستوى "متوسط" من العلمنة، كما يوضح يورغ شتولتس. ويوضح عالم الاجتماع أن المملكة المتحدة وفرنسا أكثر علمانية، في حين أن بلدان أخرى، مثل إيطاليا أو بولندا، لا تزال أكثر تديناً.

ويقول الأستاذ "نعتقد أن جميع بلدان أوروبا منخرطة في نفس عملية العلمنة، لكنها لم تدخلها في نفس الوقت، وبالتالي فهي ليست في نفس المرحلة".

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وفي عمل بعنوان "ما وراء الشك*"، نُشر في مايو 2023، أكد فريق أمريكي من علماء الاجتماع الديني أيضًا أن العلمنة هي اتجاه عالمي أساسي. ويرى الفريق أن نتائج استطلاعات الرأي حول الانتماء الديني متحيزة في بعض البلدان، وخاصة الدول الإسلامية، حيث يكون إعلان الشخص "بلا دين" أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

ومع ذلك، يدرك مؤلفو الكتاب أن العديد من البلدان لا تزال متدينة للغاية وأن بعضها، بما في ذلك أوروبا، يشهد عودة التدين.

لكن المختصين لا يتفقون على هذه "الأطروحة العلمانية"، التي بموجبها سيتجه العالم بالضرورة نحو التقليل من التدين.

في عمل سابق نشر عام 2015، بعنوان "انتصار الإيمان"**، يدافع عالم اجتماع ديني أمريكي آخر عن الفرضية المعاكسة. وهو يصر ليس فقط على أن العالم لم يصبح علمانياً، بل أصبح أكثر تديناً من ذي قبل.

يتوقع مركز بيو للأبحاث زيادةً في الحصة الدينية لسكان العالم بحلول عام 2050، مدفوعة بالديناميكيات الديموغرافية. وإذا استمرت نسبة "لا دين" في الارتفاع في أمريكا الشمالية وأوروبا (المناطق التي تعاني من الانحدار الديموغرافي)، فلابد أن تظل مستقرة، أو حتى تنخفض، في مناطق أخرى من العالم، حيث من المتوقع حدوث زيادة حادة في عدد السكان.

وبعد ثلاثين عاما من الآن، لا يزال من المتوقع أن تكون المسيحية أكبر جماعة دينية، ولكن مع نمو الإسلام بشكل أسرع من الديانات الأخرى، من المتوقع أن يتبع المجتمع المسلم عن كثب المجتمع المسيحي.

ما مصير الكنائس؟

وفقا ليورغ شتولتس، فإن الحداثة هي التفسير الرئيسي لتراجع التدين في الغرب، وتشكل التهديد الرئيسي للأديان على المدى الطويل. ويلخص ذلك قائلا بأن "الناس يبتعدون عن الأديان، لأنهم لم يعودوا يرون فائدة منها اليوم"، مضيفًا: "تحل العديد من التقنيات العلمانية، المشكلات التي كان يتصدى لها رجال الدين فيما مضى".

ريتا فاموس، رئيسة الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في سويسرا. © Keystone / Gaetan Bally

وشرح أن "الطب الحيوي يعالجنا، ولدينا إمكانية الوصول إلى أخصائيين نفسيين، أو مشرفين للتحدث عن مشاكلنا الشخصية، ويوفر لنا التأمين ودولة الرفاهية، شعورا بالأمان. لذلك لدينا حاجة أقل للصلاة أو التحدث إلى كاهن أو قس ".

لا توافق ريتا فاموس، رئيسة الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في سويسرا (EERS)، على هذا الرأي. وتشرح قائلة: "لم يتوقف بنيامين فرانكلين عن الصلاة بعد اختراع مانعة الصواعق، مثلما لم يصبح الدين غير ضروري بالنسبة للبشر". إن القس واللاهوتي مقتنعان بأن "البشر بحاجة إلى الإيمان".

وليس تراجع الأديان بأي حال من الأحوال مرادفًا لاختفاء القيم، كما توضح الأستاذ بجامعة الأمم المتحدة، مستشهدة بمثال السويد، وهي دولة علمانية للغاية. "الديمقراطية السويدية تعمل بشكل جيد للغاية، وليس لديها قيم اجتماعية أقل" مثل الإيثار، والمواطنة الصالحة، وعدم ارتكاب الجريمة، وما إلى ذلك.

على الخط الأمامي لتصاعد اللادينية في الدول الغربية، تواجه الكنائس نزيفًا للمؤمنين. وفي سويسرا، غادر أكثر من 34 ألف شخص الكنيسة الكاثوليكية وأكثر من 28 ألف شخص من الكنيسة البروتستانتية في عام 2021، وفقا لمعهد علم الاجتماع الرعوي (SPI).

رئيسة المؤتمر المركزي للروم الكاثوليك في سويسرا (RKZ)، ريناتا أسال ستيغر. Keystone / Anthony Anex

وتتزايد هذه الظاهرة باستمرار، ومن المتوقع أن تستمر: إذ تتوقع دراسة حول مستقبل الكنائس السويسرية أن عدد أعضائها سينخفض ​​بحلول عام 2045 بمقدار النصف تقريبًا بالنسبة للكنيسة الإنجيلية الإصلاحية، وبنسبة الثلث بالنسبة للروم الكاثوليك. "لا يمكننا عكس هذا الاتجاه"، تعترف رئيسة المؤتمر المركزي للروم الكاثوليك في سويسرا، ريناتا أسال ستيغر.

إذا كانت ريتا فاموس تشاركها مخاوفها، فإنها لا تملك إلا أن تغضب: "لن نكسب شيئًا من خلال توبيخ أنفسنا باستمرار لفقداننا أهميتنا".“يجب علينا (...) أن نعمل مع الموجودين هناك. وفي سويسرا، لا يزال هناك 1,8 مليون شخص"، تؤكد رئيس الكنيسة الإصلاحية.

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ينتج فعل ترك الكنيسة رسميًا عن مجموعة من العوامل. "يتغذى التباعد مع مرور الوقت من خلال الشكوك (...) أو الخلافات (...)"، كما يحلل مؤشر (SPI). بعد ذلك، يمكن أن تكون تجربة شخصية سيئة أو فاتورة ضرائب الكنيسة بمثابة محفزات.

وإذا كان عدم الانتماء يتم تحديده بشكل أساسي من خلال العلاقة الفردية بالإيمان، فإن الإحصائيات تظهر أن المناصب الكنسية لها أيضًا تأثير في هذه المغادرة الجماعية، خاصة في الكنيسة الكاثوليكية.

تعترف ريناتا عسل ستيجر بنصيب المؤسسة من المسؤولية. وتعتقد أن فضائح الاعتداء الجنسي أدت إلى انهيار الثقة وأنه يجب على الكنيسة "الإصلاح العميق" للاستجابة بشكل أكبر "لاحتياجات السكان الحالية".

تستعد الكنيستان لأن يشكّلَ هروب المؤمنين في النهاية مشكلة مالية خطيرة. وتتوقع الدراسة المذكورة أعلاه انخفاضًا في الإيرادات يصل إلى عشرات الملايين من الفرنكات خلال عشرين عامًا. بالإضافة إلى انخفاض عدد دافعي الضرائب الذين يدفعون ضريبة الكنيسة (أنظر الإطار أدناه). وتتنبأ الوثيقة بأن الكنائس ستواجه المزيد والمزيد من الصعوبات في الدفاع عن شرعيتها لجمع الأموال العامة إذا استمر نفوذها في المجتمع في التراجع.

تمويل الكنائس في سويسرا

يتميز تمويل الكنائس في سويسرا بخاصيتين رئيسيتين مقارنة بالأنظمة الأخرى. الأول هو أن العلاقات بين الكنيسة والدولة (وبالتالي تمويل الطوائف الدينية) تحكمها الكانتونات وليس الاتحاد.

هناك العديد من الاختلافات بين الكانتونات، ولكن معظمها يفرض ضريبة كنسية. يتم دفع هذه الضريبة من قبل الأفراد، الذين يجب عليهم تقديم طلب رسمي لمغادرة الكنيسة لتجنب ذلك - مما يعني عدم قدرتهم على الاستفادة من الاحتفالات.

وفي بعض الكانتونات، يُطلب أيضًا من الكيانات القانونية، أي الشركات، دفع ضريبة الكنيسة، وهو أمر محل نقاش. وبحسب إحدى الدراسات، فإن التمويل الذي تحصل عليه الكنيستان من خلال هذه الضريبة يصل إلى أكثر من 1.3 مليار فرنك.

وفي بعض الكانتونات، تتلقى الكنائس أيضًا إعانات مالية من السلطات العامة (الكانتونات والبلديات)، تبلغ في مجملها حوالي 560 مليون فرنك، وهو ما يمثل حوالي ثلث مواردها.

يوجد في كانتونين فقط نظام "على النمط الفرنسي" للفصل بين الكنيسة والدولة، هما كانتون جنيف ونوشاتيل. تُعتبر كنائس كانتوني جنيف ونوشاتيل، التي يتم تمويلها من التبرعات الخاصة فقط، من بين الأكثر فقراً في البلاد. في هذه الكانتونات، تتضمن قسائم دفع الضرائب ضريبة كنسية، والتي يتمتع دافعو الضرائب بحرية دفعها.

الميزة الرئيسية الثانية للنظام السويسري هي البنية الكنسية "المزدوجة"، أي أن الرعايا "متضاعفة" من قبل الشركات الكنسية الكانتونية بموجب القانون العام، وتتكون من أشخاص علمانيين وتدار وفقًا للمبادئ الديمقراطية، والتي لها سيطرة. من الشؤون المالية.

ووفقاً لرئيس المؤتمر الكاثوليكي المركزي، الذي يجمع هذه الشركات، فإن هذا النظام فريد من نوعه في العالم، "يسمح للكنيسة الكاثوليكية في سويسرا بالاستفادة من شفافية أكبر ومراقبة أفضل".

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لذا يفكرون في نماذج جديدة لتنويع مصادر إيراداتهم، من خلال استغلال عقاراتهم، أو اللجوء إلى الرعاية أو التمويل المشترك لمشاريع معينة، أو حتى من خلال عقود الخدمات. وقد حددت الكنائس أيضًا أهمية التواصل بشكل أكبر حول أنشطتها واستخدام الأموال المتاحة لها.

ويشير يورغ شتولتس إلى أن "الأموال الأقل تعني كنائس أصغر، وعددا أقل من الموظفين، وخدمات أقل للجمهور". ومع ذلك، يؤكد أن الكنائس لا تزال تؤدي رسالة مفيدة للمجتمع بأكمله، بل و"لا غنى عنها"، وفقا لممثلتي الكنائس الذين أجرت سويس إنفو مقابلات معهم.

وتسلّط هاتان الأخيرتان الضوء على التزامها تجاه اللاجئين والشباب وكبار السن، والمرافقة الروحية للمرضى، ومساعدة الحزانى، من بين أمور أخرى،... "لم يكن أي من هذا ممكنًا بدون الكنيسة، بدون هياكلها المؤسسة مع الكثير من العمل التطوعي"، تدافع ريناتا عسل ستيجر. وتضيف الكنيسة الإصلاحية: "يجب ألا نقلل - حتى لو كان من الصعب قياس - القيمة الاجتماعية الشاملة لمنظمة تنقل إلى الرجال والنساء الثقة الأولية في الحياة".

من جهته، يوضّح يورغ شتولتس: "تساهم الكنائس في التماسك الاجتماعي وتمكننا من الاستجابة للمآسي من خلال الطقوس". والسؤال هو من سيتولى المسؤولية إذا اختفوا؟ الولاية؟ أم جهات فاعلة أخرى من المجتمع المدني؟

ويضيف عالم الاجتماع أنه لا تزال هناك هوية وارتباط ثقافي بالكنائس لدى الكثير من الناس، حتى غير الممارسين لها. "ترافق الكنائس الكثير من الناس خلال المراحل الرئيسية من حياتهم، ومجرد وجود الكنائس كمباني يوفر هوية مكانية لا يرغب الكثير من الناس في رؤيتها تختفي."

شهادات من قراء وقارئات "بلا دين" لسويس إنفو

في دعوتنا للمساهمة أدناه، يربط أحد قرائنا إلحاده بتربيته. "لم أتعمّد، لأنني سمعت كلمة "دين" لأول مرة في المدرسة الابتدائية، وكنت أجري دائمًا مناقشات فلسفية طويلة مع والدي، (...) من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أتخيل أننا يمكن أن نؤمن (...) بوجود الدين كيانات غير مرئية". (شهادة أخيل 54.)

يقول ماركو بريني إنه نشأ في عائلة كاثوليكية متدينة، لكنه انفصل تدريجيًا عن الكنيسة عندما أصبح بالغًا، أثناء دراسته للفلسفة. يكتب: "أقنعني نيتشه بأن 'الله ميت' في حضارتنا الحديثة أو ما بعد الحداثة. نحن لا نعرف شيئاً عما هو خارج عن حواسنا، (...) وهذا يناسبني".

وتميز روايات أخرى بين الإيمان بالله والأديان. وهكذا يعرّف رينيه بودينمان نفسه بأنه "ملحد مؤمن" ويوضح أنه يعاني بشكل خاص من مشكلة مع التوحيد، الذي يعتبره "السبب الرئيسي للتعصب في العالم". إن احتمال وجود الله يشجعه على أن يكون "شخصًا صالحًا"، لكنه يضيف "لا حاجة لكهنة أو كنيسة" لذلك. "أنا أؤمن بالله ولكني لا أؤمن بالدين"، يخبرنا جو جو، الذي يعتقد أن "الدين يتلاعب به البشر".

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