هل من السهل على سويسرا تصنيف حماس منظمة إرهابية؟

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MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) 中立国スイス ハマスをテロ組織に指定することは本当に可能?Deutsch (de) Schweiz kann Hamas nicht so einfach auf die Terrorliste setzenItaliano (it) Le implicazioni di una messa al bando di HamasEnglish (en) How easy is it for Switzerland to declare Hamas a terrorist organisation? (الأصلي)Pусский (ru) Легко ли объявить ХАМАС террористической организацией?

في 11 أكتوبر، وبعد الهجمات التي تعرض لها المدنيون الإسرائيليون من قبل جماعة حماس الإسلامية في قطاع غزة، اتخذت الحكومة السويسرية موقفاً غير مسبوق.

ووفقاً لما ورد في بيان صحفي رسمي، صادر عن الحكومة الفدرالية "أعلن المجلس الفدرالي أنه ينبغي تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية. وقد كلف فريق العمل لشؤون الشرق الأوسط بدراسة الخيارات القانونية المتاحة بهذا الصدد".

وفي الوقت الراهن، يعتبر القانون السويسري كل من الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فقط منظمات إرهابية. وعلى الرغم من أن حركة حماس قد تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، فإن محاولات سابقة للحذو حذو تلك الدول، قام بها أعضاء في البرلمان السويسري، لم تصل إلى خواتيمها.

ويصرّح ماركو ساسولي، أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف، لموقع سويس إنفو (SWI swissinfo) قائلاً: "وفقاً للقانون الحالي، لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة، إلا إذا قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، والأمم المتحدة لم تقم بذلك حتى اليوم. لذا، فإن سويسرا ستحتاج، إذا أرادت المضي قدماً بهذا التصنيف، إلى إنشاء تشريعات خاصة يتعين أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان".

وحتى في هذه الحالة، من غير المرجح أن يكون الحظر دائماً؛ فعلى الرغم من أنه، كان قد تم في وقت سابق، تصنيف كل من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية كجماعات إرهابية من قبل الأمم المتحدة، إلا أن الحكومة السويسرية يمكنها فقط أن تفرض على هذيْن التنظيميْن حظراً مؤقتاً، إذْ ينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل عدة سنوات، لتجديد العمل به.

مخاوف بشأن المساعدات الإنسانية

وبالإضافة إلى الجوانب النظرية أو القانونية لفرض هذا الحظر، هناك أيضاً الجوانب التنظيمية والتنفيذية المتعلّقة به. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سويسرا تساهم بحوالي 20 مليون فرنك سويسري سنوياً في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (UNRWA) وفي حوالي 30 منظمة غير حكومية في فلسطين (5 ملايين فرنك سويسري في عام 2022). ووفقاً لساسولي، فإنه سيكون من شبه المستحيل ضمان عدم وجود صلة بين هذه المنظمات وحركة حماس.

"نحن جميعاً ندين الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل المستوطنات الإسرائيلية، ولكن علينا الاعتراف أيضاً أن هذه الحركة ما زالت تدير شؤون قطاع غزة. إذا أردنا تقديم المساعدات الغذائية، أو الطبية، أو مساعدة الأطفال هناك، فعلينا التنسيق والتعاون مع حماس. لا يمكن الوصول إلى هناك عبر القفز بالمظلات من طائرة مروحية!" على حد قول ساسولي.

وما زال الاتحاد الأوروبي يجد السبل المناسبة إلى إرسال المساعدات إلى الفلسطينيين على الرغم من قرار تصنيفه لحركة حماس كمنظمة إرهابية منذ عام 2003، وهو قرار جرت محاولات نقضه عدة مرات أمام المحاكم المعنية، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. ومع ذلك، فقد دفع الهجوم الأخير إلى إجراء إعادة نظر عاجلة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين.

وفي خطاب لها ألقته أمس، صرّحت رئيسة اللجنة الأوروبية أورسولا فون دير لاين قائلةً: "مساعدتنا الإنسانية للشعب الفلسطيني ليست موضع شك. ولكن، من المهم أن نعيد النظر بعناية فيما يتعلق بمساعداتنا المالية لفلسطين. لم يسبق أن جرى تخصيص التمويل الأوروبي إلى حماس أو أي كيان إرهابي، ولن يتم ذلك مطلقاً. لذلك سنقوم الآن بمراجعة وتقييم محفظة مساعداتنا بأكملها مرة أخرى للتأكد من أنها ما زالت ملائمة ومجدية في ضوء التطورات والأحداث الجارية على الأرض."

لكن سويسرا تستطيع تحقيق توازن بين الالتزام بوضع حماس كمنظمة إرهابية وبين تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين بشكل أفضل من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد يقول ساسولي: "إذا استطاعت سويسرا تمرير تشريعات خاصة من شأنها تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، يجب أن تتضمّن هذه التشريعات فقرة تستثني حظر تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الخالصة والمحايدة التي تصب في مصلحة السكان العزّل. وفي القانون الجنائي السويسري، هناك فعلاً فقرة بهذا المعنى في البنود المتعلقة بتجريم الأنشطة التي تدعم الإرهاب".

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الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

وهو يشير بذلك إلى المادة 260 من القانون الجنائي السويسري التي تتناول عقوبات دعم "منظمة إجرامية أو إرهابية". إذْ تحتوي هذه المادة على بند استثنائي ينص على أن العقوبة "لا تنطبق على المساعدات والخدمات الإنسانية التي تقدمها منظمة إنسانية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقاً للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949".

ولكن المسألة الأكثر تعقيداً، تكمن في كيفية تقديم المساعدات المالية إلى الأشخاص المحتاجين في فلسطين، من خلال النظام المالي السويسري.

"حتى مع وجود بند استثنائي لضرورة تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن هذه المساعدات ستبقى معلّقة ومجمّدة بطريقة غير مباشرة؛ إذْ لن يقوم أي بنك بتحويلها إلى منطقة تديرها مجموعة مدرجة على قائمة الإرهاب"، كما يقول ساسولي.

ووفقاً لروبرت راينيك، المتحدث باسم جمعية مصارف سويسرا، فإن المركز المالي السويسري، يعتبر كل من السمعة الطيّبة والنزاهة عوامل رئيسية مهمة بالنسبة لنشاطاته.

ويقول في هذا السياق: "لقد تم توسيع وتشديد تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر في السنوات الأخيرة. و يتعين على المصارف القيام بإجراءات دقيقة وشاملة لجهة التحقق من مصادر الأموال والإبلاغ عن أية عمليات مصرفية مرتبطة بغسيل الأموال والجرائم المالية".

عمليات بناء السلام على المحكّ

إن إعلان حماس كمنظمة إرهابية، قد يؤثر أيضاً على قدرة سويسرا على العمل كوسيط أو مبعوث لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط. فقد جعلت الحيادية المعتمدة من هذه الدولة الجبلية شريكاً موثوقاً به في المنطقة، حيث تمثل سويسرا حاليّاً المصالح الدبلوماسية لإيران في مصر وكندا، ومصالح الولايات المتحدة في إيران، ومصالح إيران في المملكة العربية السعودية (والعكس بالعكس).

ووفقاً لإجابة الحكومة على سؤال برلماني تم طرحه في عام 2021، فإن علاقات سويسرا مع كل من إسرائيل وحماس جيّدة.

"سياسة سويسرا في التواصل الشامل وتقديم الخدمات الجيدة في هذا السياق من قبل اللاعبين الدوليين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هي موضع تقدير، خاصة خلال الأزمات. كما يتم إبلاغ إسرائيل بانتظام من قبل سويسرا بشأن اتصالاتها مع حماس"، وفقًا للحكومة.

من جهته، يرى ساسولي أن القيمة الدبلوماسية لسويسرا في المنطقة قد تتأثّر، إذا قامت بإدراج حماس في قائمة المنظمات الإرهابية.

"هناك مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة بشأن الرهائن الإسرائيليين تشمل أيضاً تركيا وقطر. سيكون من الصعب على سويسرا أن تلعب دوراً في مثل هذه المفاوضات إذا اعتبرت حماس منظمة إرهابية بموجب القانون السويسري"، كما يقول.

ترجمة: جيلان ندى

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الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

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