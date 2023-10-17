مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت تغلق بمكاسب في تداولات يوم الاثنين

(MENAFN
) اختتمت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية جلسة تداول يوم الاثنين بشكل إيجابي، مسجلة مكاسب ملحوظة في جميع المجالات. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ، الذي يمثل مجموعة واسعة من الصناعات الأمريكية ، بمقدار 314.25 نقطة ، أي ما يعادل زيادة بنسبة 0.9 بالمئة، ووصل إلى قيمة إغلاق بلغت 33,984.54 نقطة.
كما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، الذي يشمل مجموعة أوسع من الشركات ، ارتفاعا. وارتفع بمقدار 45.85 نقطة، مما يعكس مكاسب بنسبة 1.1 بالمئة, واستقر عند 4,373.63 نقطة. يعمل هذا المؤشر كمعيار رئيسي لتقييم الأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية.
كذلك شهد مؤشر ناسداك المركب، الذي يتميز في الغالب بالأسهم الموجهة نحو التكنولوجيا، زيادة كبيرة قدرها 160.75 نقطة، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة, دفع هذا المؤشر إلى قيمة إغلاق بلغت 13,567.98 نقطة، مما يسلط الضوء على المرونة والأداء القوي لأسهم التكنولوجيا في السوق الأمريكية.
في حين تشير هذه التحركات الإيجابية في مؤشرات الأسهم إلى معنويات إيجابية في الأسواق المالية الأمريكية، حيث يظهر المستثمرون ثقة في التوقعات الاقتصادية وأداء الشركات، مما يؤدي إلى مكاسب في مختلف القطاعات. ويؤكد المسار التصاعدي لهذه المؤشرات على إمكانية النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار، وهو ما يراقبه المستثمرون والمحللون عن كثب على حد سواء.
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