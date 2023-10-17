وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يسعون إلى حل لإصلاح سوق الكهرباء

(MENAFN
) من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بتاريخ 17 أكتوبر, في لوكسمبورج بهدف معالجة المأزق المحيط بإصلاح سوق الكهرباء الأوروبية. وقد نشأ هذا الجمود بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم للطاقة النووية. وأصدرت برلين تحذيرا من أن أي إدراج في القانون الجديد يسمح بدعم أسعار الطاقة النووية يمكن أن يخلق اختلالات في المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، لصالح الدول التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطاقة النووية، مثل فرنسا.
كما يسلط الخلاف الضوء على الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تؤكد بعض الدول الأعضاء على الطاقة النووية كوسيلة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وخفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ. وفي الوقت نفسه، ترفض الدول الأعضاء الأخرى بثبات الطاقة النووية كخيار قابل للتطبيق.
كذلك يكون الهدف الأساسي للإصلاح المقترح هو تعزيز حماية المستهلك داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التخفيف من تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار الكهرباء. أصبحت هذه القضية واضحة بشكل حاد في العام الماضي عندما شهدت أسعار الكهرباء ارتفاعات مؤقتة كبيرة بعد انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بسبب التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.
في حين تركز مبادرات الإصلاح على إبرام عقود طويلة الأجل بين الحكومات وشركات إنتاج الكهرباء. وبموجب هذه الاتفاقيات، ستقدم الدولة الدعم في حالة انخفاض أسعار الكهرباء في السوق إلى ما دون السعر المحدد مسبقا. يهدف هذا المسعى إلى تعزيز استقرار وموثوقية سوق الكهرباء الأوروبي ، مما يوفر للمستهلكين ضمانة ضد تقلبات الأسعار مع تعزيز تنويع مصادر الطاقة.
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