منطقة اليورو تشهد فائضا تجاريا مع تراجع واردات النفط، مما يمثل تحولا كبيرا

(MENAFN
) كشفت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر, عن تحول كبير في الميزان التجاري لمنطقة اليورو خلال شهر أغسطس. وسجلت المنطقة، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فائضا تجاريا قدره 6.7 مليار يورو في أغسطس، في تناقض صارخ مع العجز البالغ 54.4 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا التحول الملحوظ إلى انخفاض سنوي كبير في قيمة الواردات بنسبة 24.6 بالمئة، في حين انخفضت الصادرات أيضا ولكن بدرجة أقل، بنسبة 3.9 بالمئة.
كما شهدت صادرات منطقة اليورو ارتفاعا متواضعا بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري، في حين انخفضت الواردات بنسبة 2 بالمئة في آب. وشدد تعديل التغيرات الموسمية كذلك على تعزيز الميزان التجاري، مع ارتفاع الصادرات والواردات في مسار هبوطي. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الفائض 11.9 مليار يورو، متجاوزا الفائض البالغ 3.5 مليار يورو المسجل في يوليو.
كذلك شهد الاتحاد الأوروبي نموا ملحوظا بنسبة 2 بالمئة في الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، وشهدت الواردات انخفاضا سنويا حادا بنسبة 13.6 بالمئة. ونتيجة لذلك، بلغ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي 9.8 مليار يورو، وهو تناقض ملحوظ مع العجز البالغ 311.4 مليار يورو المسجل خلال نفس الفترة من العام السابق.
في حين توضح هذه البيانات تحسنا ملحوظا في الديناميات التجارية لمنطقة اليورو، مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض واردات النفط وإعادة تشكيل أنماط الاستيراد والتصدير. ويشير التقرير إلى أن اقتصاد المنطقة يشهد تحولا ملحوظا في الأداء التجاري، مما قد تكون له آثار أوسع نطاقا على الاستقرار الاقتصادي والنمو.
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