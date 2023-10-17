أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة يغضبون بسبب ارتفاع رسوم بطاقات الائتمان

(MENAFN
) كان لدى أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة إحباطات طويلة الأمد فيما يتعلق بالنفقات الباهظة المرتبطة بقبول بطاقات الائتمان. وقد اكتسبت هذه الاعتراضات زخما كبيرا، لا سيما منذ بداية الجائحة، التي شهدت زيادة في عدد المتسوقين الذين يتخلون عن النقد لصالح البطاقات أو طرق الدفع اللاتلامسية. وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي ، ارتفع حجم معاملات البطاقات بنسبة ملحوظة بلغت 51٪ بين عامي 2015 و 2021 ، وارتفعت قيمة هذه المعاملات بنسبة 60٪ خلال نفس الفترة.
كما صرف التجار الأمريكيون 160.7 مليار دولار من رسوم المعالجة لتسهيل قبول 10.6 تريليون دولار في مدفوعات البطاقات ، وفقا لتقرير صادر عن "نيلسين" ويعزى جزء كبير من هذه الرسوم، حوالي 79 بالمئة, إلى بطاقات الائتمان. مع استمرار تضاؤل هوامش الربح للعديد من الشركات التي تعاني من ارتفاع التضخم، سعى عدد متزايد من الشركات إلى تعويض تكاليفها التشغيلية المتصاعدة من خلال فرض رسوم إضافية على المستهلكين الذين يختارون الدفع بالبطاقات.
كذلك ارتفع انتشار الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي تفرض رسوما إضافية على مدفوعات بطاقات الائتمان إلى ما بين 5 بالمئة و 10 بالمئة من 8 ملايين شركة تقبل معاملات البطاقات وفقا لتقديرات شركة استشارات المدفوعات "تي اس جي"، ارتفاعا من 2 بالمئة فقط قبل 5 سنوات. وقد دفع هذا الاتجاه الناشئ ما يقرب من 15 بالمئة من التجار الجدد الذين يقبلون مدفوعات البطاقات إلى وضع سياسات تتعلق بالرسوم الإضافية.
في حين قد يبدو نهج رسوم بطاقات الائتمان ضرورياَ، والتي تتراوح عادة من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة من قيمة المعاملة ، وتقف الآن كثاني أعلى تكلفة تشغيلية للتجار ، تليها مباشرة تكاليف العمالة ، وفقا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة. ومع ذلك، فإن ممارسة فرض رسوم إضافية تنطوي على مخاطر متأصلة تتمثل في تنفير المستهلكين الذين قد يختارون استخدام النقد أو البحث عن أعمال بديلة، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي لهذه المؤسسات.
ويعد الخطاب المتصاعد حول رسوم بطاقات الائتمان المرتفعة رمزا للديناميكيات المتطورة في قطاع التجزئة في الولايات المتحدة ، حيث تتصارع الشركات مع كل من التأثير الاقتصادي المستمر للوباء وتحول تفضيلات المستهلكين نحو طرق الدفع غير النقدية.
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