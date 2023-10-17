وزير مدينة بريطانيا يدفع لمزيد من التساهل في قواعد الإعلان عن العملات المشفرة

(MENAFN
) دعا وزير مدينة المملكة المتحدة ، أندرو غريفيث ، مؤخرا الهيئات التنظيمية إلى اعتماد نهج أكثر مرونة وأقل صرامة للوائح الإعلان عن العملات المشفرة الجديدة. جاءت هذه الدعوة قبل أيام فقط من تطبيق هذه اللوائح هذا الشهر ، مما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين الحكومة والسلطات التنظيمية فيما يتعلق بسوق الأصول الرقمية.
كما وجه غريفيث مخاوفه إلى هيئة السلوك المالي "اف سي اي" في رسالة مؤرخة في 5 تشرين الأول، كما ذكرت مصادر مؤكدة لجريدة فاينانشال تايمز. وقد تم إبلاغه قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المقرر لسريان المعايير الجديدة. تم تصميم هذه اللوائح لمنع شركات العملات المشفرة غير المصرح بها من تسويق منتجاتها وخدماتها للعملاء في المملكة المتحدة ، وغالبا ما ينظر إليها على أنها من أكثر القواعد صرامة في جميع أنحاء العالم.
كذلك كان الهدف الأساسي لهيئة السلوك المالي في فرض هذه اللوائح هو تعزيز حماية المستهلك ، استجابة لانهيار أسعار الأصول الرقمية في العام السابق وفشل شركات مثل "اف تي اكس" وينطوي عدم الامتثال لهذه القواعد على عقوبات كبيرة، بما في ذلك غرامات غير محدودة محتملة وإمكانية السجن لمدة تصل إلى سنتين. من المهم ملاحظة أن هذه العواقب تنطبق على جميع شركات العملات المشفرة ، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في المملكة المتحدة أو في الخارج.
في حين أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية في رسالته إلى نيخيل راثي، غريفيث عن مخاوف شركات العملات المشفرة. كان لدى هذه الشركات مخاوف بشأن النطاق الواسع للقواعد الجديدة ، كما أعربت عن إحباطها من تأخر السلطة في نشر الإرشادات النهائية بشأن الخطوات اللازمة للامتثال.
وقد كشف المطلعون أن غريفيث، الذي دافعت حكومته علنا عن تطلعات المملكة المتحدة لتصبح مركزا بارزا للعملات المشفرة، حث المنظم على تبني موقف أكثر تساهلا مع تكيف الشركات مع اللوائح الجديدة. كما حث على إصدار توجيهات نهائية بسرعة لمساعدة الشركات في الالتزام بالقواعد. يؤكد هذا النداء على الحوار المستمر بين الحكومة والهيئات التنظيمية في تشكيل مشهد العملات المشفرة في المملكة المتحدة.
MENAFN17102023000045015682ID1107253412
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.