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أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

10/17/2023 1:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر السماح لها بالدخول إلى غزة.


وأضافت المصادر أنه سيسمح لشاحنات الإغاثة بالدخول عبر معبر رفح عند الـ 9 صباحا.


وأكد الهلال الأحمر المصري أن قوافل إغاثية تحركت من مدينة العريش باتجاه معبر رفح.


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