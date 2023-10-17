أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة
التاريخ
10/17/2023 1:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر السماح لها بالدخول إلى غزة.
وأضافت المصادر أنه سيسمح لشاحنات الإغاثة بالدخول عبر معبر رفح عند الـ 9 صباحا.
وأكد الهلال الأحمر المصري أن قوافل إغاثية تحركت من مدينة العريش باتجاه معبر رفح.
MENAFN17102023000208011052ID1107253040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.