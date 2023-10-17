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اليابان تخصص مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

10/17/2023 1:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.


وقالت الوزيرة إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بأن طوكيو تتوقع تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن، مطالبة جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.


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