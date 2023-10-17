اليابان تخصص مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة
التاريخ
10/17/2023 1:11:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.
وقالت الوزيرة إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بأن طوكيو تتوقع تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن، مطالبة جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.
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