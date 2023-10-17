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بوتين يصل إلى بكين في زيارة يتلقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ

10/17/2023 12:24:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الثلاثاء إلى بكين حيث سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة ترمي لتعزيز العلاقات القوية أساساً بين البلدين، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وهبطت طائرة بوتين قبيل الساعة 9:30 صباحاً (01:30 ت غ) في العاصمة الصينية، في أول رحلة للرئيس الروسي إلى دولة كبرى منذ بدأت دخول قواته أوكرانيا في فبراير 2022.

ولجأ بوتين بشكل متزايد إلى بكين لتعزيز التجارة والحصول على دعم سياسي هو في أشدّ الحاجة إليه منذ أصبحت بلاده في عزلة دولية بسبب غزوها جارتها.

وكان الكرملين أعلن الإثنين أنّ قمة بوتين-شي ستُعقد على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق "مبادرة الحزام والطريق".

وأفادت الرئاسة الروسية أنّه "خلال المحادثات، سيتمّ إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية"، من دون تفاصيل إضافية.

وبحسب المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف فإنّ بوتين وشي "سيناقشان بطريقة ودّية وصريحة (...) المشاكل الملحّة للتعاون العملي الثنائي وجدول الأعمال الدولي".

وفي مارس الماضي، استقبل الرئيس الروسي نظيره الصيني في قمّة دعوَا خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين بلديهما لمواجهة ما يعتبرانه هيمنة أميركية.

وتأتي زيارة بوتين إلى بكين في ظلّ ارتفاع منسوب التوتّر في الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة منذ عشرة أيام بين إسرائيل وحركة حماس.


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