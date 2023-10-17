حوالى نصف مليون نازح إسرائيلي داخل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل منذ شنّت حركة حماس قبل عشرة أيام الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بلدهم.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّه "حالياً هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح في الداخل".

وأضاف أنّ كلّ التجمّعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تمّ إخلاؤها من سكّانها كما تمّ أيضاً إخلاء أكثر من 20 تجمّعاً سكنياً في شمال الدولة العبرية.

وقال "لقد قمنا بإخلاء جنوب إسرائيل بالكامل، كلّ البلدات القريبة من قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة (...) وفعلنا الأمر نفسه في الشمال حيث تمّ إخلاء 20 بلدة قريبة من الحدود".

وأوضح أنّ "غالبية هؤلاء الناس غادروا بمبادرة منهم والآن هناك إخلاء لمدينة سديروت (جنوب)".

وتابع "لا نريد مدنيين بالقرب من مناطق القتال. وقبل كلّ شيء، نريد حماية مواطنينا من التداعيات المدمّرة للحرب".

وبحسب المتحدّث العسكري فإنّ "النازحين وجدوا ملاذاً لدى أقارب لهم في وسط البلاد، وهي مناطق أكثر أماناً".

وأضاف "هذا نزوح سكّاني كبير في إسرائيل ولا يتمّ الحديث عنه كثيراً"، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ "الوضع في غزة أسوأ".

وبحسب الأمم المتّحدة فقد فرّ أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال أسبوع واحد.

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