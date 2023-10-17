استنفار وبحث عن القاتل الهارب.. صدمة في أوروبا بعد هجوم بلجيكا



قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين، الاثنين، إن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل، مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد والذي لاذ بالفرار على دراجة نارية.

وتابع المتحدث، إريك فان دويز، قائلا "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد"، مشيرا إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش".

ووصف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الهجوم بـ"الاعتداء الجبان"، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف "في مكافحة الإرهاب".

وتولى التحقيق في الهجوم مكتب المدعي العام الفدرالي البلجيكي المسؤول عن قضايا الإرهاب.

وأفادت صحيفة "هيت لاتست نيوس" البلجيكية، الاثنين، أن الشخصين المقتولين من المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم. وكانت

بلجيكا استضافت منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء الاثنين.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه تم ايقاف مباراة بلجيكا والسويد، الاثنين، ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 بين الشوطين بعد مقتل السويديين.

ورفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد أن زعم رجل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو منفذ الهجوم وأنه من تنظيم "داعش".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه على الإنترنت "تم إيقاف المباراة بين الشوطين لأسباب أمنية. سيتم تقديم المزيد من المعلومات قريبا".

وسارع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التنديد بما وصفه بـ"هجوم إرهابي إسلامي" جديد.

وقال ماكرون من ألبانيا، مساء الاثنين، إن بروكسل تعرضت مجددا "لهجوم إرهابي إسلامي". وأضاف "أوروبا تهتز".

وأمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا إثر مقتل السويديّين، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية.

كانت الحكومة الفرنسية قد رفعت يوم الجمعة الماضي مستوى التأهّب في نظام التحذير الأمني "فيجيبيرات" إلى الدرجة القصوى بعد مقتل مدرّس طعناً بسكين على يد تلميذ سابق متطرّف في مدرسة ثانوية في أراس في شمال البلاد.



وألقت السلطات الفرنسية القبض على المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وُلد في جمهورية إنغوشيا الروسية .

وندّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بالهجوم "الدنيء"، مشددة على وحدة الصفّ في مواجهة الإرهاب.

وفي منشور على منصة إكس، تويتر سابقاً، أبدت فون دير لايين تضامنها مع ذوي "ضحيتي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل"، معربة عن أملها بأن تتمكن الشرطة البلجيكية من "القبض سريعاً على المشتبه به"، مضيفة "نقف متحدين في مواجهة الإرهاب".

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