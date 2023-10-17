تشييع الطفل وديع الفيومي الذي قُتل في أمريكا والمشتبه به يمثل أمام المحكمة

تجمع مشيعون غلبت عليهم دموعهم أمس الاثنين لأداء صلاة الجنازة في مسجد ووضعوا ورودا بيضاء وصفراء عند قبر طفل مسلم عمره ستة أعوام طعنه رجل حتى الموت، وقالت الشرطة إنه استهدفه هو والدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.

وأقيمت جنازة الطفل وديع الفيومي في مسجد بضاحية بريدجفيو في شيكاجو بولاية إلينوي، وهي منطقة تعرف باسم "فلسطين الصغيرة" لأنها تضم الكثير من الأمريكيين ذوي الأصول الفلسطينية.

وتدلت الأعلام الفلسطينية من نوافذ السيارات في موكب باتجاه المسجد، فيما كتب على لوحة إعلانية رقمية "أوقفوا التحريض على العنف والكراهية ضد المجتمعات الفلسطينية والعربية والمسلمة".

وقالت جوهي فهيم وهي جارة لأسرة الطفل "إنه أمر مفجع. هذا الطفل لا يستحق أن يموت بسبب ما يحدث في الخارج".

وأضافت "ما حدث في بلينفيلد سيجعل الناس يفهمون أن هذا الأمر يضر بالوطن وأن هذا الطفل قُتل لأنه مسلم، ولكن كان من الممكن بسهولة أن يكون من أي عرق أو جماعة عرقية".

ويأتي مقتل الطفل وديع الفيومي على خلفية الصراع المحتدم بين إسرائيل وحماس بعد الهجوم الذي شنه مسلحوها على إسرائيليين قبل أكثر من أسبوع والرد اللاحق من جانب إسرائيل في قطاع غزة الذي تديره الحركة.

ويضع الصراع المجتمعات اليهودية والفلسطينية المسلمة في الولايات المتحدة في حالة توتر وخوف من رد فعل عنيف محتمل ضدهم.

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، أبلغ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عن حالات مضايقات أو ترهيب أو تخريب أو منشورات على الإنترنت تحمل تعصبا من أشخاص ذوي مناصب مسؤولة في نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا وسانت لويس وكليفلاند وتكساس وغيرها من المناطق.

وقالت الشرطة إن الطفل وديع ووالدته، حنان شاهين (32 عاما)، تعرضا لهجوم من مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة يوم السبت في بلدة بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو. وتعرض الطفل لنحو 26 طعنة بينما أصيبت والدته بجروح متعددة. ومن المتوقع أن تنجو.

وقال المجلس، نقلا عن رسائل نصية أرسلتها حنان إلى والد طفلها من المستشفى، إن المعتدي حاول خنق الأم وقال "أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا". ثم طعن الرجل الأم والطفل مرارا.

وقال أحمد رحاب، رئيس مكتب كير في شيكاجو، أمس الاثنين "هذا يوم ثقيل. إنه أسوأ كابوس تحول إلى حقيقة. لقد كان فتى جميلا. أحب عائلته وأصدقاءه. أحب كرة القدم وكرة السلة. لقد دفع ثمن أجواء الكراهية".

وأضاف أحمد أن والدة الطفل جاءت من الضفة الغربية إلى الولايات المتحدة قبل 12 عاما وهاجر والده الفلسطيني الذي كان يعيش في الأردن قبل تسع سنوات.

وقال مسؤول بالمنطقة إن المشتبه به، جوزيف تشوبا (71 عاما)، اتُهم بالقتل من الدرجة الأولى ومحاولة القتل من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية والضرب بسلاح مميت.

وتجري وزارة العدل أيضا تحقيقا اتحاديا في جرائم كراهية.

ولم يقدم تشوبا أي اعتراف خلال مثوله أمام المحكمة أمس الاثنين وتم احتجازه.

وذكرت صحيفة شيكاجو صن تايمز أن ممثلي الادعاء قالوا في جلسة الاستماع إن تشوبا أصبح غاضبا من الحرب وشعر بالقلق من المستأجرين المسلمين بعد الاستماع إلى البرامج الإذاعية التابعة للتيار المحافظ.

ولم يكن المحامي العام الذي يمثل تشوبا متاحا للتعليق.

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