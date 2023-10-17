بايدن يزور الأردن غداً لمناقشة إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل والأردن غدا الأربعاء في ظل التصعيد في قطاع غزة.
وقال جون كيربي إن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل ليؤكد على مؤازرته لها ولمناقشة المسؤولين الإسرائيليين إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بحيث لا تستفيد منها حماس.
وأضاف أن بايدن سيتوجه الأربعاء من تل أبيب إلى عمّان للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
وأوضح كيربي أن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية .
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