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بايدن يزور الأردن غداً لمناقشة إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة

10/17/2023 12:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل والأردن غدا الأربعاء في ظل التصعيد في قطاع غزة.
وقال جون كيربي إن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل ليؤكد على مؤازرته لها ولمناقشة المسؤولين الإسرائيليين إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بحيث لا تستفيد منها حماس.
وأضاف أن بايدن سيتوجه الأربعاء من تل أبيب إلى عمّان للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
وأوضح كيربي أن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية .




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