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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

10/17/2023 12:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.


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