الأوقاف تعلن اعتماد 18 مركزا للدراسات الإسلامية في هيكلها التنظيمي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر المطيري اعتماد 18 مركزا في قطاع الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك «بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية».
وقال المطيري في تصريح صحافي، إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبعد جهود كبيرة ومخاطبات عديدة مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم اعتماد المراكز المشار إليها آنفا ضمن الهيكل التنظيمي للأوقاف.
وأكد أن «الأوقاف» تولي قطاع الدراسات الإسلامية أهمية قصوى باعتباره شريانا يغذي المجتمع بالعلوم الشرعية كالقرآن الكريم والسيرة النبوية والتفسير والفقه وغيرها، موضحا أنه يضم نخبة من المعلمين والمعلمات.
وأضاف أن المراكز التابعة لهذا القطاع والمنتشرة في شتى مناطق البلاد تترجم اهتمام الدولة بالارتقاء بالمستوى الشرعي والثقافي.
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