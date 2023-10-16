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الأوقاف تعلن اعتماد 18 مركزا للدراسات الإسلامية في هيكلها التنظيمي

10/16/2023 11:44:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر المطيري اعتماد 18 مركزا في قطاع الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك «بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية».
وقال المطيري في تصريح صحافي، إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبعد جهود كبيرة ومخاطبات عديدة مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم اعتماد المراكز المشار إليها آنفا ضمن الهيكل التنظيمي للأوقاف.
وأكد أن «الأوقاف» تولي قطاع الدراسات الإسلامية أهمية قصوى باعتباره شريانا يغذي المجتمع بالعلوم الشرعية كالقرآن الكريم والسيرة النبوية والتفسير والفقه وغيرها، موضحا أنه يضم نخبة من المعلمين والمعلمات.
وأضاف أن المراكز التابعة لهذا القطاع والمنتشرة في شتى مناطق البلاد تترجم اهتمام الدولة بالارتقاء بالمستوى الشرعي والثقافي.

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