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مكتب الشهيد يشارك في احتفالات انتصار 6 أكتوبر

10/16/2023 11:44:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن عزم المكتب تجديد الجداريات التي تخلد بطولات الشهداء الكويتيين الذين ارتقوا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 دفاعا عن الحق بوجه المحتل الصهيوني، وذلك خلال نوفمبر المقبل عبر تنظيم زيارة خاصة لمقابر الشهداء الكويتيين، وسيتم خلال تلك الزيارة تدوين أسماء جميع الشهداء على الجداريات وسرد قصص استشهادهم.
وقال في تصريح صحافي خلال الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر الذي أقيم مساء أول من أمس الأحد بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل وملحق دفاع جمهورية مصر العربية العميد أ.ح. محمد رجب وجمع من الشخصيات والديبلوماسيين العرب والأجانب.
نشارك الليلة أشقاءنا المصريين احتفالاتهم بانتصار السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدا ان 40 شهيدا من الكويت استشهدوا على أرض جمهورية مصر العربية خلال حرب قناة السويس عامي 68 و70 وفي حرب أكتوبر 73، وأن 9 شهداء من جمهورية مصر العربية، امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم الكويتيين إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت، تأكيدا على الإيمان بوحدة الأمة العربية.
وعبر العوفان عن امتنانه لجمهورية مصر وسفارتها في الكويت لتكريمهم عددا من الشهداء الكويتيين الذين فاضت أرواحهم في أرض الكنانة، مشيرا إلى أن مشاركة مكتب الشهيد باحتفالات السادس من أكتوبر تأتي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية - الكويتية التي تشمل جميع المستويات، وتعزز أواصر المحبة والترابط بين الشعبيين الشقيقين.

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