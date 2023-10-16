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جراغ تعزيز التعاون العسكري العربي لمواجهة التحديات الراهنة

10/16/2023 11:44:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس فرق الدورات والتفرغ الدراسي في هيئة التعليم العسكري العميد الركن حسن جراغ أهمية تعزيز التعاون العسكري العربي لمواجهة التحديات الراهنة وضرورة توحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية.
جاء ذلك في تصريح للعميد الركن جراغ أدلى به لـ «كونا» خلال اجتماع الندوة (63) للجنة توحيد المصطلحات العسكرية التابعة لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية.
وأضاف جراغ أن «الندوة تعزز فرص التعاون العربي المشترك للمصطلحات الموحدة في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتوحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية».
وأشار إلى حرص الكويت على المشاركة في الندوات والاجتماعات الخاصة بهذا الشأن ومنها اجتماع الندوة (63) للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية العربية والتي تناقش «الرموز والاختصارات العسكرية للقوات البرية والقوات البحرية».
وأكد ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي - الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) المستشار محمد الداه أهمية عقد هذه الندوات التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة في الدول العربية وتعزيز فرص التعاون المشترك.
وأشار الداه خلال كلمته في الندوة الى التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، معربا عن المساندة والدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجوم غاشم جراء الاجتياح الاسرائيلي المستمر حتى اللحظة.
وتناقش الندوة، التي تستمر أعمالها 5 أيام برئاسة سورية ومشاركة وفود من وزارات الدفاع والقوات المسلحة بالدول العربية، موضوع «الرموز والاختصارات العسكرية للقوات البرية والقوات البحرية».
كما تناقش اللجنة أيضا تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية لأسلحة الدمار الشامل والإشارة ونظم المعلومات والإمداد المشترك «التموين والنقل والخدمات الطبية».
وشاركت الكويت في أعمال الندوة (63) للجنة توحيد المصطلحات العسكرية بوفد ترأسه العميد الركن جراغ وضم كلا من العقيد الركن حمد العنزي والعقيد الركن محمد القحطاني والمقدم سعود الحمدان.

MENAFN16102023000130011022ID1107252703

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