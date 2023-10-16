Tuesday, 17 October 2023 10:12 GMT

مستشارون أكاديميون من جامعة UCL البريطانية يزورون التربية لتقييم برامج الماجستير والدكتوراه

10/16/2023 11:44:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
استقبل القائم بأعمال عميد كلية التربية د.عيسى البلهان وفد مستشارين أكاديميين من جامعة كلية لندن UCL البريطانية ممثلة بالبروفيسور ريتشارد فليب جيمس ود.إميليا روبرتس، بحضور العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بكلية التربية د.فهد الشمري وعضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية د.غازي الرشيدي.
وهدفت هذه الزيارة إلى تقييم واقع برامج الماجستير والدكتوراه المختلفة في كلية التربية بجامعة الكويت، ومراجعة محتويات المقررات الدراسية، وتحليل مضمون ما يدرس في هذه المواد، ومناقشة طرق وأساليب التدريس المتبعة في برامج الماجستير، وعقد اتفاقية تعاون مشترك بين كلية التربية بجامعة الكويت وجامعة UCL الحاصلة على المركز الأول عالميا في ترتيب الجامعات.

MENAFN16102023000130011022ID1107252702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث