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جمعية المكفوفين تنظم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء

10/16/2023 11:44:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت جمعية المكفوفين الكويتية مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني جراء ما يعانيه من اوضاع انسانية ومقاومة للاحتلال الاسرائيلي وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء ومرور 51 عاما على تأسيسها.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العازمي لـ«كونا» إن هذه المسيرة والوقفة التضامنية جاءت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وممثلين عن جمعيات النفع العام الكويتية.
وأكد سعي الجمعية إلى تسجيل موقف داعم ومؤيد للقضية الفلسطينية لاسيما الاشقاء المكفوفين منهم الصامدون في وجه الانتهاكات الصارخة للاحتلال الاسرائيلي لجميع المواثيق وحقوق الانسان.
وأضاف «نستشعر حجم الوجع والألم الذي يعانيه اشقاؤنا من الشعب الفلسطيني الواقعين تحت القصف ومحاولات التهجير والابادة الجماعية» مشددا على أن الوقفة جزء يسير من الواجب الوطني والانساني لـ«قضيتنا الأولى» القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها مطلع السبعينيات تقدم الكثير من الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لمنتسبيها، مؤكدا مواصلة الجمعية لمزاولة نشاطها وتفاعلها مع القضايا المتنوعة.
من جهته، قال الرئيس الفخري للجمعية ورئيس نادي البصيرة الرياضي فهد أبو شيبة في تصريح مماثل لـ«كونا» «إننا نقف تعبيرا عن تضامننا مع القضية الفلسطينية العادلة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء» معربا عن فخره واعتزازه بالموقف الرسمي والشعبي حيالها.
ودعا أبو شيبة المنظمات الدولية والعالمية للوقوف مع الأشقاء في فلسطين لاسيما المستضعفين منهم من ذوي الإعاقات المختلفة لرفع الظلم والمعاناة والحد من وقوع المزيد من الضحايا جراء همجية الاحتلال الاسرائيلي.
من جهتها، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى فايز في تصريح مماثل لـ«كونا» اهتمام الهيئة بالمشاركة في الفعاليات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة إيمانا منها بأهمية تفعيل سياسة المشاركة المجتمعية لهم.
وأشارت فايز إلى أن مشاركة الهيئة بهذه المسيرة التضامنية تأتي بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري وذلك لأهميتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني المجاهد ولما تحمله من معان انسانية.
بدوره أكد ممثل إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة (الشؤون) هادي العجمي لـ«كونا» على تذليل الوزارة لجميع الصعوبات أمام منتسبي جمعية المكفوفين الكويتية لما تحمله هذه الفئة من أهمية كبيرة بالمجتمع.
وقال العجمي إن الإدارة تسعى جاهدة الى تلبية جميع احتياجات الجمعية بما في ذلك الدعم المالي السنوي الذي يمنح لعدد من الجمعيات ممن تم اشهارها خلال فترة معينة إذ تتكفل الوزارة بتقديم الدعم المالي لها.

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