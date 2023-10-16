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الكندري التطورات التقنية أحدثت تأثيرا بالغا على النظام الاجتماعي للأسرة

10/16/2023 11:44:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أكد القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري أن تقنيات الاتصال والمعلومات لعبت دورا تفاعليا بارزا على الإنسان وظهر الكثير من الأعراض الاجتماعية والنفسية نتيجة لهذا التفاعل بين التكنولوجيا والسلوك الإنساني.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الـ44 بعنوان «قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي» يوم امس الاثنين تحت رعاية وزارة الداخلية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت والمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات «تمكين»، وذلك على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بجامعة الكويت بالشويخ.
وأضاف د.الكندري أن القضايا الاجتماعية محل البحث في المؤتمر تلامس أبرز الأدوات والمتغيرات التي أثرت ومازالت تؤثر على الأسرة والمتمثلة في استخدامات التكنولوجيا والمعلومات والتحولات التي طرأت على التقنيات الرقمية.
وبين د.الكندري أنه مع بداية عصر المعلومات والتواصل بدأ التأثير الواضح للتكنولوجيا على الأسرة والعلاقات الأسرية كذلك على الجوانب الاجتماعية النفسية تحديدا، فبدأت شبكة المعلومات تدخل في كل بيت وأثرت على الحياة الأسرية في منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما سمي عام 1995 بـ«عام الإنترنت».
وأشار د.الكندري إلى أن التقنيات أخذت تتصاعد وتتطور إلى أن ظهرت شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مؤثرة بوضوح ويتم تداولها بشكل فاعل وكبير لاسيما بعد التحديثات التي طرأت على استخدامات الهاتف الذكي الذي جمع بين القدرة على التواصل التقني والمعلوماتي متخطيا حدود المكان والزمان.
وأكد أن هذه التطورات التقنية أحدثت تأثيرا بالغا على النظام الاجتماعي للأسرة التي تعتبر نواة المجتمع ولبنتها الأولى مما جعل الأسرة في مواجهة هذه التحديات والتطورات وتأثرت بها بشكل كبير وأدت إلى بروز إحدى أبرز المشكلات التفاعلية وهي زيادة معدلات عدم الاستقرار الأسري وظهور العديد من الأعراض النفسية والاجتماعية والتي جاءت هذه التكنولوجيا عاملا رئيسا لها كما أوضحتها الدراسات الاجتماعية والنفسية والسلوكية.
وأعرب الكندري عن التطلع لأن يساهم هذا اللقاء العلمي في تسليط الضوء على أبرز القضايا التقنية وعلاقتها بالأسرة الخليجية والعربية من خلال إبراز بعض الدراسات والبحوث والتجارب في هذا الجانب التي نطمح من خلالها إلى الخروج ببعض التوصيات المناسبة التي سنسعى إلى تفعيلها.
واستذكر د.الكندري بكل فخر ما تقوم به الاسرة والبيت الفلسطيني في غزة من مقاومة للكيان الصهيوني الغاشم، موضحا أنه كم من اسرة نالها شرف الشهادة وكم من أب وأم خلفا صغارا أيتاما على الرغم من ما يقوم به الاعلام الغربي من تضليل في نقل المعلومات عن الاحداث.
بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة «تمكين المرأة وبناء القدرات» د.تغريد الحجلي إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على قضايا التحول الرقمي والطفولة وكبار السن والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحديات الأسرة في مواجهة الإدمان الرقمي.
وأكدت الحجلي ضرورة الالتفات إلى مستقبل الأسرة العربية والهوية الثقافية للأسر وسط هذا التحول الرقمي وصولا إلى رؤى جديدة لقضايا الأسرة وطرح الإشكاليات لإيجاد الحلول المناسبة. ويتضمن المؤتمر على مدى 3 أيام 6 جلسات رئيسية تتناول قضية التحول الرقمي والتكنولوجيا وعلاقتها بالأسرة علاوة على 21 ورشة عمل يقدمها باحثون ومختصون ويتخلل المؤتمر معرض توعوي بمشاركة جهات ومؤسسات مختلفة.

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