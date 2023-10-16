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هيئة الطرق إغلاق الغزالي بالاتجاهين 4 ساعات يومي الأربعاء والخميس

10/16/2023 11:44:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا (من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا) يومي الأربعاء والخميس 18 و19 الجاري.

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