هيئة الطرق إغلاق الغزالي بالاتجاهين 4 ساعات يومي الأربعاء والخميس

هيئة الطرق إغلاق الغزالي بالاتجاهين 4 ساعات يومي الأربعاء والخميس
التاريخ
10/16/2023 11:44:31 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا (من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا) يومي الأربعاء والخميس 18 و19 الجاري.
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