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المهندسين ورشة عمل خاصة للحرفيين والصناعيين

10/16/2023 11:44:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل والرئيس التنفيذي للبنك الصناعي الكويتي علي خاجة، عددا من القضايا الهادفة الى تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة م.علي محسني ونائب الرئيس التنفيذي للبنك م.إيمان السلامة. وقال عضو مجلس الإدارة م.علي محسني، إن اللقاء تناول إشراك البنك في خدمة رواد الأعمال المبادرين وأن تكون الجمعية هي الجهة الاستشارية لمشاريع المبادرين الحرفية والصناعية، مضيفا أنه تم الاتفاق المبدئي للإعداد لمذكرة التفاهم مع البنك. وأوضح محسني أن الجمعية ستقوم بإعداد برامج ودورات تدريبية خاصة للكوادر الهندسية والفنية العاملة في البنك الصناعي، مؤكدا الاتفاق على عقد ورشة عمل خاصة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع المسؤولين في البنك الصناعي للوقوف على متطلبات إطلاق المبادرات الصناعية والحرفية.

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