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هيئة الإعاقة ماضون في تنفيذ خطة التنمية والتطوير ضمن سياسة المشاركة المجتمعية

10/16/2023 11:44:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المتحدث الرسمي لها مبارك البداح مضي الهيئة في تنفيذ خطة التنمية والتطوير ضمن سياسة الهيئة حول المشاركة المجتمعية لمنتسبيها.
وقال البداح، في تصريح صحافي عقب الاحتفالية بيوم التخضير العالمي المقامة في إدارة التأهيل المهني تحت شعار «كويتنا نبيها خضراء»، إن الهيئة حريصة على مشاركة أبنائها من ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة والمناسبات التي تقام في البلاد.
وأضاف البداح أن هذه الاحتفالية تأتي بتوجيهات من وزير شؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ومدير عام الهيئة بالإنابة الحميدي المطيري.
وأشاد بجهود العاملين والمشرفات بالإدارة لتنفيذ الاحتفالية تحت إشراف المراقبة دلال المري وذلك للإسهام في إشراك وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة بما ينعكس بالإيجاب على نفوسهم، لاسيما أنهم ينتظرون المناسبة في كل عام.

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