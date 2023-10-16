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الكويت تفوز برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية لدورة ثانية بالتزكية

10/16/2023 11:44:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فازت الكويت ممثلة بوكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات ‏الدول العربية لدورة ثانية ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الحالية للجنة بتونس.
وحاز ممثل الكويت وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي تزكية أعضاء الهيئات العربية لمنصب رئيس ‏اللجنة الداعمة للإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية مدة عامين، ما يعكس التقدير العربي لدور الإعلام الكويتي الرائد في هذا ‏المجال.
وأعرب العازمي عن شكره لممثلي هيئات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد على الثقة الكبيرة التي أولوها للكويت في رئاسة اللجنة والتي تختص بمواكبة الإعلام الحديث والإعلام الرقمي بأدواته وتقنياته ووسائله غير المسبوقة ما يشكل تحديا كبيرا على مختلف الأصعدة.
وثمن الدعم الذي لقيه من قبل وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن.
وأوضح أن اللجنة ستستكمل ما تحقق من إنجازات خلال الدورة السابقة، لاسيما ما يتعلق بتوصيات اجتماع ممثلي الهيئات الأعضاء للإعلام الجديد وتكثيف الدورات المتخصصة خاصة بمجالات محتوى الأخبار والصور ومقاطع الفيديو وحماية الملكية الفكرية، وهو ما يحرص عليه الاتحاد من خلال تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال.
وأضاف العازمي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا نوعيا في محتوى سلة الإعلام الجديد على الشبكة السحابية للاتحاد من خلال زيادة تبادل الأخبار المصورة عبر الهاتف الجوال والبرامج الخاصة بالإعلام الجديد وعدم اقتصارها على المجال الإخباري فقط لتشمل أيضا المناسبات الوطنية والجوانب الاجتماعية والثقافية والابداعية والرياضيـــــة والسياحية والبيئية وغيرها.
وأكد أهمية دعم اتحاد إذاعات الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في مجال الإعلام الرقمي ووسائط صناعة المحتوى والارتقاء بصحافة الموبايل واستغلال أدوات وبرمجيات ومنصات الإعلام الجديد في الإذاعة والتلفزيون وإعداد المحتوى التلفزيوني للنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

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