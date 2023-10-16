اختلاف الدول وثبات التنمية المستدامة بقلم د جابر الوندة



ما زال الحديث موصولا معكم في رحلتنا حول الاستدامة، وكيف ننظر إليها في القطاع الإنساني، وكيف نستفيد من الأدبيات والوثاق والمناشط العالمية في تفعيل ما يناسبنا من قيم متعلقة بالاستدامة. وقد وصل الحديث بنا إلى نقطة تبني الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وآليات ومؤشرات قياس تحقق هذه الأهداف.

وحديثنا اليوم هو حول كيف تحقق الدول أو المنظمات هذه الأهداف وهذه الغايات التي حددتها الأمم المتحدة؟ وقد تركت الأمم المتحدة حسب نص قرار اعتماد الأهداف في فقرته 55 هذا الأمر وفق طاقة وإمكانات كل دولة، فقد نصت الوثيقة على أن «أهداف التنمية المستدامة وغاياتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وهي عالمية بطبيعتها وشاملة من حيث تطبيقها، تراعي اختلاف الواقع المعيش في كل بلد وقدراته ومستوى تنميته وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.. حيث تحدد كل حكومة غاياتها الوطنية الخاصة بها مسترشدة بمستوى الطموح العالمي ولكن مع مراعاة الظروف الوطنية. وعلى كل حكومة أن تقرر أيضا سبل إدماج هذه الغايات العالمية الطموحة ضمن عمليات التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية. والمهم مراعاة الصلة بين التنمية المستدامة وبين سائر العمليات الجارية التي تتصل بها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». الأمر الثالث هناك العديد من المنظمات المعنية بمتابعة تحقق هذه الأهداف، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، أو المنظمات الإقليمية، وسنأتي على ذلك لاحقا.

وتعني هذه الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وتدخل في نطاق عمل واختصاصات جميع القطاعات في الدولة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو الثالث، ومن هنا فإن العمل على تحقيق هذه الأهداف وفي ضوء مقاصدها يعد هدفا مهما للقطاع الخيري والإنساني. وأمر آخر ينبغي ألا يغيب عنك قارئي الكريم وهو ملاحظة مهمة جدا وهو تركيز بعض المعنيين بالقطاع الإنساني والخيري في مفهوم الاستدامة على الاستدامة المالية للقطاع. والاستدامة المالية وإن كانت أمرا مهما للغاية للقطاع، فإن إدراك قضايا الاستدامة وبقية أبعادها وتأثيرها في بعضها يظل أمرا مهما لا بد أن يكون في ذهن متخذ القرار بالقطاع الخيري والإنساني، لذلك من الأهمية بمكان أن يتم التثقيف بالاستدامة والتعريف بشأنها، و«أقلمة» وملاءمة المشروعات والمبادرات لتكون محققة لهذه الأهداف..

لذلك فإن على الجمعيات الخيرية - مثالا - تبني هذه الأهداف في مجملها، وأن تعمل على تحققها بقدر طاقتها وجهدها وإمكانيتها كمؤسسة إنسانية تطوعية، وكل ذلك في ضوء تفعيل ضوابط مجتمعنا وقيمنا، وتفعيل بعض الملاحظات على هذه الأهداف، وانطلاقا من فهمنا الإسلامي للاستدامة، وهذا هو موضوع حديثنا التالي.. إذن للحديث بقية.

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