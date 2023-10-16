Tuesday, 17 October 2023 10:11 GMT

المحاسبة يصدر تقريره للموضوعات عالية المخاطر

10/16/2023 11:44:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مراقب بإدارة ضمان الجودة بديوان المحاسبة فاطمة المنيفي أن الديوان أصدر تقريره الثالث بشأن الموضوعات عالية المخاطر للعام 2023 تفعيلا لاختصاصاته الواردة بالقانون 30 لسنة 1964 وتعديلاته بهدف تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة واستخدامها على الوجه الأمثل، وبناء على ما ورد في المادة 22 من قانون إنشائه بجواز تقديم تقارير أخرى على مدار السنة من رئيس الديوان في المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها، ولتحقيق الدعم لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإسراع باتخاذ اللازم بشأن الموضوعات عالية المخاطر ومعالجتها.
وقالت المنيفي إن التقرير يحتوي على محورين رئيسيين، حيث يسلط الأول الضوء على عدد من الموضوعات الجديدة عالية المخاطر، والناجمة عن سوء الإدارة أو استغلال الموارد المتاحة أو الهدر في المال العام لعدة سنوات مالية، أما الثاني فيتضمن متابعة الديوان الدورية للموضوعات عالية المخاطر التي تم تضمينها في تقاريره المصدرة سابقا وتحديثها وفقا لـ 4 معايير تمثلت في الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية، وكفاية الطاقات والكفاءات البشرية والإمكانات المالية المتاحة للمعالجة، ووجود خطط عمل تصحيحية تحدد الأسباب الجذرية وإجراءات المعالجة، والحرص على الرقابة والمتابعة الدورية للتنفيذ، مشيرة إلى ان الديوان أصدر تقريره الأول حول الموضوعات عالية المخاطر عام 2018 والإصدار الثاني في2021.
وأضافت ان الإصدار يتناول 6 موضوعات ذات أولوية عالية، أولها الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، فوجود إجراءات حكومية في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات يعتبر أمرا حيويا ومهما لضمان سلامة وأمان البيانات والبنية التحتية الرقمية، ولحماية مصالح الدولة من المخاطر الإلكترونية، إلا أنه تبين تأخر الكويت في إنجاز مشروع الأمن السيبراني.

MENAFN16102023000130011022ID1107252692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث