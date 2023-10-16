Tuesday, 17 October 2023 10:11 GMT

زكاة العثمان تدعو إلى كفالة الأيتام بالدول العربية والإسلامية

10/16/2023 11:44:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري إن مشروع «رفقاء النبي» صلى الله عليه وسلم لكفالة الأيتام من أهم المشاريع التي تنفذها اللجنة، ويأتي تطبيقا لمبادئ التكافل الاجتماعي التي حث عليه ديننا الحنيف، مبينا أن المشروع بهتم بالأطفال الأيتام وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية لليتيم 15 دينارا.
وبين الكندري أن «زكاة العثمان» تتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المرخصة في الدول التي يتواجد فيها الأيتام، كما يتم تنظيم زيارات لتفقد الأيتام وتسليمهم الكفالات. ولفت إلى أن المشروع يكفل حاليا 3000 يتيم في كل من اليمن وفلسطين ومصر وكوسوفا، والعديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، مؤكدا أن الإسلام حثنا على كفالة الأيتام، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».

MENAFN16102023000130011022ID1107252691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث