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اجتماع في قيادة الشرطة العسكرية لبحث استعدادات موسم الأمطار

10/16/2023 11:44:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد صباح أمس اجتماع تنسيقي في قيادة الشرطة العسكرية لقوة «واجب غيث» بمشاركة عدد من وحدات الجيش وهندسة المنشآت العسكرية، وذلك لرفع الجاهزية ووضع خطط التنسيق للمشاركة في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة تحسبا لمواجهة أي طارئ مع بداية موسم الأمطار.
من جانب آخر، وعلى هامش اجتماع الإدارة المالية للمشاريع النصف سنوي استقبل مدير برمجة الميزانية العميد ركن فارس الهبدان اللواء هنري ديكسون نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بالأمور المالية، وتم تقديم خلال هذه الزيارة إيجاز عن دور مديرية برمجة الميزانية في اتفاقية التعاون الدفاعي مع الجانب الأميركي.

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