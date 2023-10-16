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سفارتنا لدى الولايات المتحدة تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات العشوائية

10/16/2023 11:44:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهابت سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية بالمواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية «وذلك حفاظا على سلامتهم إثر ما تشهده الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا من مظاهرات متفرقة في بعض مدنها».
ودعت السفارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) المواطنين إلى التواصل معها أو مع أي من قنصلياتها في الولايات المتحدة عند الضرورة على هواتف الطوارئ التالية:
السفارة في واشنطن: +12022620758
القنصلية العامة في لوس أنجلوس: +13102793644
القنصلية العامة في نيويورك: +19172426688.

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