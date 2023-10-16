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الكهرباء منح الضبطية القضائية لـ 25 موظفا

10/16/2023 11:44:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.
وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات وجاءت كالآتي:
تلقي البلاغات والشكاوى بشأن مخالفات الهدر والإسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.
وضبط ما يقع من مخالفات بشأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وقطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والاجراءات المتبعة ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة اجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال اجراءات المخالفة والبت فيها.
ودعا القرار الموظفون المكلفون بالضبطية القضائية الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 الخاص بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية. وحظر القرار على الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية اساءة استخدام المعلومات التي تصل إلى عمله والمرتبطة بواجبات وظيفته، والسعي للحصول على معلومات أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمخالفات التي يتم ضبطها في كافة وسائل الإعلام أو المواقع الاخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ موافقة وكيل الوزارة.
وفيما يلي أسماء موظفي الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم 278 لسنة 2023:
أحمد الشمري - رئيس الضبطية
عصام العجمي
عبدالله الطواري
جاسم شعبان
ناصر عبدالعزيز
جاسم عبدالرحمن
خليفة جاسم
طلال عبدالرحمن
خالد فراج
مساعد أحمد
حمد عبدالرحمن
محمود نوري
مفلح عيد
عبدالرحمن علي عبدالرحمن
حبيب صلاح حبيب
تركي أحمد
محمد جمعة سليمان
فيصل العدواني
خالد سلطان
جمانة جابر
عبدالله العيسى
عبدالله الراجحي
بدرية جعفر
لطيفة محمد
حمدان ساير.
نظّمت حملة تخضير في مبناها الرئيسي لزراعة 2000 نبتة
.. وتعلن عن بدء استقبال طلبات التيار في «خيطان»
دارين العلي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صباح أمس عن إطلاق التيار الكهربائي في مشروع خيطان السكني أجزاء من قطعة 2، مبينة أنها سوف تستقبل طلبات إيصال التيار الكهربائي لعدد 40.
‎وأشارت الوزارة إلى أن تلك القسائم التي يحق لها إيصال التيار في قطعة «2» تبدأ من 806 إلى القسيمة رقم 836، والقسائم أرقام 646،840،842،844،848،850،852،854،856.
‎وفي سياق منفصل، نظمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم التخضير في مبناها الرئيسي بجنوب السرة، حيث يعتبر هذا التنظيم من ضمن جهود الوزارة الاجتماعية والبيئية ومبادرة من قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن، حيث دعت الوزارة الموظفين والمراجعين الى المشاركة بزراعة جزء من مرافق الوزارة الخارجية وتوزيع 2000 شتلة، وتهدف هذه المبادرة إلى غرس ثقافة اهتمام الموظف بمكان عمله والعمل على رفع مستوى الانتماء الوظيفي لهم، بالإضافة إلى تقليل المساحات الصحراوية وزيادة المساحات الخضراء والتنوع بها للقضاء على التصحر من خلال تزيينها بالزهور والأشجار.
‎وأكد الوكيل المساعد للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية بالتكليف م.عاقول العنزي حرصه الدائم على الاحتفال بهذه المناسبة المهمة كل عام، حتى تتم مشاركة الموظفين والمراجعين بزراعة جزء من مرافق الوزارة الخارجية، بحيث يستطيع الموظف بعد ذلك الاهتمام بشتلته ومراقبة تطورها ونموها.
‎وقال إن تفاعل الموظفين والمراجعين كان إيجابيا، بالمشاركة أولا في النشاط الزراعي وفي توزيع الشتلات بهدف تعزيز أهمية الزراعة في كل مكان، سواء داخل المنزل أو خارجه والحرص على رعايتها.
‎وأشار إلى أن يوم التخضير يعد من أهم الأيام في الكويت، حيث تقام الاحتفالات والفعاليات ويتم فيه حث المدارس والوزارات وجميع قطاعات الدولة على الاهتمام بزيادة التوسع في زراعة الكثير من الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، وإشراك الجميع في الفعاليات والمبادرات لهذا اليوم، حيث تساهم الأشجار الخضراء بمد الأوكسجين وتقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتساهم في تقليل التلوث، بالإضافة الى المنظر الجمالي للأشجار، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأنواع المختلفة من نباتات الزينة التي تتناسب مع طبيعة الجو الصحراوي والطقس الحار في الكويت، وتعمل على تقليل درجة الحرارة.

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