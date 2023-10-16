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وكيل وزارة الداخلية بحث مع ممثلي الديوان تعزيز التعاون

10/16/2023 11:44:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة، عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا مع الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري محمد الأحمد ممثل ديوان الخدمة المدنية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة بالإنابة العميد خالد الطريجي وعدد من القيادات الأمنية ومراقب إدارة التنظيم بديوان الخدمة المدنية.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالاجتماع وآلية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية.
وفي ختام الاجتماع، ثمن الفريق البرجس دور ديوان الخدمة المدنية في تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات الحكومية للقيام بدورها على أكمل وجه.

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