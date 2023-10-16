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وكيل الأوقاف الكويت رائدة سباقة في مجالات العمل الخيري والإنساني

10/16/2023 11:44:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن من دواعي الفخر والاعتزاز أن تظل الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، بجميع مؤسساتها ولجانها ومنظماتها الخيرية، رائدة سباقة في مجالات العمل الخيري والإنساني، بتعاون وثيق مع كبرى المنظمات الأممية، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال المطيري، خلال فعالية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكريم بيت الزكاة «رائد العطاء للعمل الخيري الإسلامي» الذي حضره نيابة عن وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، ان العطاء الإنساني ديدن بلادي، وتاريخ الكويت المضيء حافل بالخير قديما وحديثا، وشعبها جبل على حب الخير والإحسان، ولا أدل من تلك الفزعات الشعبية التي يصطف فيها الشعب خلف حكومته وأجهزتها، ليوصلوا العون وما جادت به نفوسهم للمحتاجين والمنكوبين حول العالم.
وتابع: يطيب لي أن أشارككم هذا الحدث المهم بتتويج إحدى مؤسساتنا الرائدة والمتميزة في مجالات العطاء الإنساني، بيت الزكاة، هذا الصرح الحكومي المستقل الشامخ، الذي رعى الخير والعطاء والتنمية محليا وعالميا على مدار سنوات عمله التي تجاوزت الأربعين، منذ إنشائه في عام 1982، حتى صار مثالا يحتذى، ونقلت تجربته الناجحة إلى العديد من دول العالم، العربية والإقليمية، لاقتباس مواطن النجاحات التي حققها بيت الزكاة.

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