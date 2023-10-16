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وزير المالية يحيل تجاوزات مكتب استثمارات لندن إلى النيابة

10/16/2023 11:44:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، إلى النيابة العامة عن طريق بلاغ تقدم به إلى النائب العام المستشار سعد الصفران. جاء ذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022، والتي تضمنت دخولا غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة، إضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى.

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