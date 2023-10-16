وزير المالية يحيل تجاوزات مكتب استثمارات لندن إلى النيابة

وزير المالية يحيل تجاوزات مكتب استثمارات لندن إلى النيابة
التاريخ
10/16/2023 11:44:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أحال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، إلى النيابة العامة عن طريق بلاغ تقدم به إلى النائب العام المستشار سعد الصفران. جاء ذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022، والتي تضمنت دخولا غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة، إضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى.
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