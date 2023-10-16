بشأن التصعيد العسكري في غزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من بايدن.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيسان.
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن
الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة
اتفق الرئيسان على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين
تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة
ناقش الرئيسان الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام واتفقا على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة
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