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بشأن التصعيد العسكري في غزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من بايدن.. إنفوجراف

10/16/2023 11:36:08 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيسان.


تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن

الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة


اتفق الرئيسان على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين


تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة


ناقش الرئيسان الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام واتفقا على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة








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