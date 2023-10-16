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وزارة الصحة: المخزون الاستراتيجى لأدوية الصدر آمن بالمستشفيات وتصرف بالمجان

10/16/2023 11:36:08 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة المركزية للشؤن الصدري بوزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا مراجعة المخزون الاستراتيجى من أدوية الأمراض الصدرية في المستشفيات، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى آمن والمستشفيات متوفر بها الأدوية وتصرف للمريض في العيادات الخارجية بالمجان، مضيفا أن هناك توفيرا كامل للأدوية خاصة المتعلقة بالحالات الطارئة والحرجة.



وأضاف الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة المركزية للشؤن الصدرية بوزارة الصحة والسكان أنه يتم تخصيص وحدات للترصد فى المستشفيات وذلك للكشف عن إصابات الأنفلونزا الموسمية والتحورات الفيروسية المختلفة أو ما يستجد من فيروسات تنفسية .



وأشارإلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، فى 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التى تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفى أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.


















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