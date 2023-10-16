رئيس وزراء العراق: استمرار انتهاكات إسرائيل يستدعى مزيدا من العمل العربي المشترك

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في الأراضي الفلسطينية يستدعي المزيد من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي الذي توغل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة، مجددا موقف بلاده الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني التقى وزراء العدل العرب المشاركين في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 المتعددة الذي تستضيفه العاصمة بغداد، حيث أشاد السوداني بجهودهم في عقد الاجتماع ومخرجاته التي تصب في تعزيز التعاون العربي بمجال تبادل الخبرات القانونية والعدلية.



وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تطلع بلاده لإقامة أفضل العلاقات مع أشقائها العرب والتعاون البناء في مختلف المجالات والعمل المشترك لخدمة القضايا وتقدم البلدان العربية وازدهار شعوبها.



وفي السياق أكد رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، أهمية موقف ودور الاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد الحاصل داخل الأراضي الفلسطينية وإدانة المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.



وقال مكتب رئيس الائتلاف - في بيان - إن المالكي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيل ، حيث جرى بحث مستقبل علاقات العراق مع دول الاتحاد الاوروبي، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة الأحداث الجارية في قطاع غزة .



وطالب بضرورة إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، معربا عن موقف العراق الرافض لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة الذي تدعو له قوات الاحتلال الإسرائيلي.



من جانبه، أعرب السفير توماس سيلر عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق التعاون مع العراق، متمنيا إنهاء حدة الصراع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط .