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استشهاد 3 أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بدير البلح

10/16/2023 11:36:05 PM
(MENAFN- Youm7)

استشهد ثلاثة أطفال وأصيب عدد آخر من المواطنين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما أغارت الطائرات الحربية على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.








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