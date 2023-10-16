مركز الملك سلمان ينتزع 746 لغمًا عبر مشروع مسام في اليمن خلال أسبوع

MENAFN - Youm7) تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 746 لغماً في مختلف مناطق اليمن منها لغمين مضادين للأفراد، و113 لغماً مضاداً للدبابات، و 631 ذخيرة غير منفجرة، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2023.



وذكر مشروع "مسام" في بيان أوردته وكالةالأنباء السعودية/واس/ أن فريق المشروع تمكن من نزع 256 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 15 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و3 ذخائر غير منفجرة ولغما واحدا مضادا للدبابات في مديرية حيس، وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 300 ذخيرة غير منفجرة و100 لغم مضاد للدبابات.



وفي محافظة شبوة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب، ولغمين مضادين للدبابات و 36 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغما واحدا مضادا للأفراد بمديرية صبر، و3 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.



وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أكتوبر إلى 1.476 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 418 ألفاً 579 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.