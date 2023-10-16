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البحرين وألمانيا تبحثان الوضع في قطاع غزة

10/16/2023 11:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمقر الوزارة، مع سفير ألمانيا لدى البحرين كليمنس أوجستينوس هاتش، تطورات الوضع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي المستمر، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - المساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.


كما تطرق الجانبان إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة، التي تجمع بين البحرين وألمانيا، وما تشهده من نمو وتطور على جميع الأصعدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ بما يلبي المصالح والأهداف المشتركة.








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