الرئيس السيسى يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا موقف مصر الرافض للعقاب الجماعى بغزة.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً.





تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى

تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية فى قطاع غزة

توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنيًا وإنسانيًا

استعرض الرئيس نتائج الاتصالات التى تقوم بها مصر على المستويين الدولى والإقليمى لدفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأكد الرئيس موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعى والحصار والتهجير وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام



