ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 17/10/2023 بمحافظات الجمهورية

(MENAFN
- Youm7) لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلا الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:31
ص
موعد صلاة الظهر 12:40 ص
موعد صلاة العصر 56: 3
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء
7:41
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 4:00
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:26
موعد صلاة الظهر 12:36 م
موعد
صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:36
م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:18
وقت صلاة الظهر 12:28
موعد صلاة
العصر 3:45 م
وقت صلاة المغرب 6:14 م
وقت صلاة العشاء 7:29 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:24
ص
موعد صلاة الظهر 12:34 ص
موعد صلاة العصر 53: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:35
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