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مطار القاهرة يعزز ريادته الأفريقية بجائزة بيئية جديدة لعام 2023

10/16/2023 11:36:03 PM
(MENAFN- Youm7) عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد اهم المطارات في القارة الأفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا ACI Africa.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري في مجال التنمية المستدامة.




وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة، والتزامه نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية، وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.



وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين على جهودهم التى ساهمت فى الحصول على تلك الجائزة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة، حيث تسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.



وتم الإعلان الرسمي وتسليم الجائزة في حفل العشاء الذي أقيم على هامش الدورة الـ٧٠ لإجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال، في الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر٢٠٢٣، والذي تشارك فيه الشركة القابضة كعضو منتخب في مجلس إدارة الأقليم الأفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات أفريقيا.
















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