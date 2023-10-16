رئيس وزراء كندا يدعو لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية لغزة

MENAFN - Youm7) طالبت الحكومة الكندية، بفتح ممر مساعدات إنسانية لغزة، داعية الكنديين الذين يعيشون في لبنان على التفكير في المغادرة ما أمكنهم ذلك.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو - في خطاب مدته 12 دقيقة في مجلس العموم - "تدعو كندا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وممرات إنسانية؛ حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة".



وقال ترودو إن خمسة كنديين قتلوا، واعترف للمرة الأولى بأن ثلاثة كنديين مفقودين "قد يكونون محتجزين كرهائن".

وأضاف أن المساعدات يجب أن تصل إلى أولئك الذين يعيشون في غزة، وناشد المجتمعات الكندية دعم بعضها البعض، وعدم الانقسام حول الأزمة.



ورفض ترودو، المطالب للحكومة الليبرالية الكندية بدعوة إسرائيل إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة؛ حيث تقصف جيشها القطاع منذ أكثر من أسبوع ويتزايد عدد الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.



وشهدت المدن الكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مظاهرات حاشدة مناصرة للمدنيين في غزة منددة بتعاطي الحكومة الكندية للأزمة ودعمها لإسرائيل.



