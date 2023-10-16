رئيس وزراء كندا يدعو لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية لغزة

(MENAFN
- Youm7) طالبت الحكومة الكندية، بفتح ممر مساعدات إنسانية لغزة، داعية الكنديين الذين يعيشون في لبنان على التفكير في المغادرة ما أمكنهم ذلك.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو - في خطاب مدته 12 دقيقة في مجلس العموم - "تدعو كندا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وممرات إنسانية؛ حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة".
وقال ترودو إن خمسة كنديين قتلوا، واعترف للمرة الأولى بأن ثلاثة كنديين مفقودين "قد يكونون محتجزين كرهائن".
وأضاف أن المساعدات يجب أن تصل إلى أولئك الذين يعيشون في غزة، وناشد المجتمعات الكندية دعم بعضها البعض، وعدم الانقسام حول الأزمة.
ورفض ترودو، المطالب للحكومة الليبرالية الكندية بدعوة إسرائيل إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة؛ حيث تقصف جيشها القطاع منذ أكثر من أسبوع ويتزايد عدد الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وشهدت المدن الكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مظاهرات حاشدة مناصرة للمدنيين في غزة منددة بتعاطي الحكومة الكندية للأزمة ودعمها لإسرائيل.
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