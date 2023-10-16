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إيطاليا: وصول 100 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية

10/16/2023 11:36:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول 100 مهاجر إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية .


ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن المصادر ذاتها القول، إن 54 شخصا وصلوا على متن قارب صغير إلى سواحل الجزيرة، فيما وصل قارب آخر وعلى متنه 49 شخصا، مشيرة إلى وجود 789 مهاجرا خلال الوقت الحالي في النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، وسط الجزيرة.







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