إيطاليا: وصول 100 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية

إيطاليا: وصول 100 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية
التاريخ
10/16/2023 11:36:00 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول 100 مهاجر إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية .
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن المصادر ذاتها القول، إن 54 شخصا وصلوا على متن قارب صغير إلى سواحل الجزيرة، فيما وصل قارب آخر وعلى متنه 49 شخصا، مشيرة إلى وجود 789 مهاجرا خلال الوقت الحالي في النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، وسط الجزيرة.
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