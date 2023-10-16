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بلينكن يعلن عن اتفاق أمريكى إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

10/16/2023 11:36:00 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة للوصول بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الروسية.
وأوضح
بلينكن بعد محادثات استمرت قرابة ثماني ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بناء على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستمكن المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف من الوصول إلى المدنيين في غزة".








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