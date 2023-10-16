بلينكن يعلن عن اتفاق أمريكى إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة للوصول بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الروسية.
وأوضح
بلينكن بعد محادثات استمرت قرابة ثماني ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بناء على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستمكن المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف من الوصول إلى المدنيين في غزة".
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