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وكالة الطاقة الذرية تراقب بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

10/16/2023 11:36:00 PM
(MENAFN- Youm7) يقوم فريق عمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الى اليابان يوم 24 أكتوبر الجاري، تستمر ثلاثة أيام؛ لمواصلة مراجعة الأمان بعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي.


وافاد بيان للوكالة الإثنين بأن فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تشكيله لمراجعة سلامة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان؛ وهو يقوم بأول مهمة له إلى اليابان منذ بدء تصريف المياه.


وأوضح البيان أن الفريق سيقوم بمراقبة المرافق والمعدات المثبتة في الموقع لأغراض تصريف المياه المعالجة بنظام معالجة السوائل المتقدم وسيجتمع فريق العمل أيضًا مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهيئة التنظيم النووي في طوكيو لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الصلة بالسلامة.


وأضاف البيان أنه بعد بدء عملية التفريغ ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات المقبلة عملها لمراجعة التطبيق المستمر لمعايير السلامة الدولية ذات الصلة.


واوضح البيان انه كجزء من مراجعة السلامة الشاملة لتصريف المياه يتم استخدام أنشطة أخذ العينات التي تقوم بها الوكالة لتأكيد المراقبة البيئية في اليابان وتقييم القدرات التقنية ذات الصلة.







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