سريلانكا تلقي القبض على 27 صيادا هنديا

MENAFN - Youm7) ألقت قوات البحرية في سريلانكا القبض على 27 صيادا هنديا وصادرت قواربهم إثر مزاعم بتسللهم إلى مياه سريلانكا والصيد قبالة مقاطعة "منار".



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية الاثنين أن الصيادين في ولاية "تاميل نادو" الهندية، نظموا إضرابا مفتوحا اعتراضا على الواقعة، فيما أكدت السلطات الهندية عملها على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة وطالبت الصيادين بإنهاء الإضراب الذي يؤثر على حياة قرابة 15 ألف شخص.



وتقترح سلطات ولاية "تاميل نادو" استعادة جزيرة "كاتشاتيفو" التي سلمتها الهند إلى سريلانكا بموجب "الاتفاقية البحرية الهندية - السريلانكية"، أو الوصول لاتفاق طويل الأجل مع سريلانكا لتمهيد الحصول على حقوق الصيد الشرعي للصيادين الهنديين في المنطقة.



يشار إلى أن البحرية السريلانكية قتلت أكثر من 600 صياد هندي بزعم تعديهم على مياهها خلال العقود الماضية، ورغم توقف عمليات القتل خلال السنوات القليلة الأخيرة إلا أن سريلانكا توقفت عن إعادة القوارب. وصادرت سريلانكا 22 قاربا وألقت القبض على 137 صيادا هنديا منذ بداية العام الجاري.