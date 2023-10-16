منتخب مصر: الهجوم على محمد صلاح زيادة.. وحالة الطرد غيرت من نتيجة المباراة

MENAFN - Youm7) يرى محمد غرابة مدير منتخب مصر، أن الهجوم على محمد صلاح الفترة الماضية كان "زيادة " كونه غير مطالب بالإعلان عما يقوم به من دعم، ولا يحتاج الحديث عن موقفه ودعمه للأشقاء .

قال غرابة في تصريحات تلفزيونية:" الطرد كان له تأثير سلبي على نتيجة المباراة والتعادل نتيجة إيجابية بطعم الفوز لأنها مباراة ودية ولها إيجابيات ، مشددا على أن تعليمات فيتوريا يتم تنفيذها وكان هناك تغيير بالخطط والمراكز واللاعبين قدمو آداء مميز والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية كان العامل الأساسي في المباراة ".

وتابع " منتخب الجزائر يمتلك لاعبين كبار وتصنيفه الأول في افريقيا وكان هناك حماس شديد طوال المباراة ، والفترة المقبلة ستكون بنفس المستوى ، ولا يوجد مباراة ودية ورسميه كل المباريات هدفنا فيها تحقيق الفوز ".