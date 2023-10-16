منتخب مصر: الهجوم على محمد صلاح زيادة.. وحالة الطرد غيرت من نتيجة المباراة

(MENAFN
- Youm7) يرى محمد غرابة مدير منتخب مصر، أن الهجوم على محمد صلاح الفترة الماضية كان "زيادة " كونه غير مطالب بالإعلان عما يقوم به من دعم، ولا يحتاج الحديث عن موقفه ودعمه للأشقاء .
قال غرابة في تصريحات تلفزيونية:" الطرد كان له تأثير سلبي على نتيجة المباراة والتعادل نتيجة إيجابية بطعم الفوز لأنها مباراة ودية ولها إيجابيات ، مشددا على أن تعليمات فيتوريا يتم تنفيذها وكان هناك تغيير بالخطط والمراكز واللاعبين قدمو آداء مميز والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية كان العامل الأساسي في المباراة ".
وتابع " منتخب الجزائر يمتلك لاعبين كبار وتصنيفه الأول في افريقيا وكان هناك حماس شديد طوال المباراة ، والفترة المقبلة ستكون بنفس المستوى ، ولا يوجد مباراة ودية ورسميه كل المباريات هدفنا فيها تحقيق الفوز ".
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