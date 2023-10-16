محمد عبد الجليل: منتخب مصر ظهر بشكل قوى أمام الجزائر

MENAFN - Youm7) أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مستوى قويا خلال ودية الجزائر، مشيرا إلى أن المنافس كان يضغط بكل قوة خلال الربع ساعة الأولى، ولكن الأمور اختلفت بعد طرد محمد هاني، حيث ارتفعت الروح المعنوية في ظل قوة الخصم.وقال في تصريحات تليفزيونية: "الدفع بـعمر كمال عبد الواحد كان قرارا جيدا على حساب زيزو، ومنتخب مصر بدأ يخرج بالكرة بشكل سليم، وهناك ثقة كبيرة من مصطفى محمد وتريزيجيه وصلاح في الخروج بالكرة وبناء هجمات جيدة، وقرار فيتوريا كان سليما بوجود محمد حمدي على حساب أبو الفتوح" لاستغلال قدرات حمدي الدفاعية، ومحمد هاني كان يسير بشكل جيد حتى حالة الطرد بسبب كرة مشتركة تدخل فيها بشكل قوي".وأضاف: "منتخب مصر لعب بشكل جيد وكان شرسا في الملعب، وظهر جمال بلماضي مدرب الجزائر في حالة عصبية وغضب كثيرا من لاعبيه، والمباراة كانت قوية وشهدت التحامات قوية، وشعرت بروح اللاعبين وقوة المنتخب المصري ظهرت بقوة، وحمدي فتحي متفوق على نفسه منذ سنة كاملة بعدما تطور مستواه على يد مارسيل كولر".وتابع: "مصطفى محمد تطور مستواه بفعل الاحتراف الأوروبي، أرهق دفاع منتخب الجزائر في معظم الوقت، ومحمد الشناوي له دور كبير في اللقاء، وحافظ على حظوظنا في اللقاء حتى الهدف كانت كرة صعبة للغاية".واختتم: "منتخب مصر لديه عناصر مميزة في خط الوسط، وفيتوريا كان منبهرا بمحمود حمادة في البداية، خصوصا مع غياب طارق حامد والنني وامام عاشور لكن أتمنى الاهتمام بحمادة، وأشعر بأن المدرب غير مقتنع بـ مروان عطية".

تعادل

منتخب مصر

أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في

بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".

وتمكن منتخب مصر من التسجيل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه على رأس علي جبر الذي مرر كرة رائعة لحمدي فتحي ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة تحمّل دفاع منتخب مصر عبء الهجوم الثقيل للمنتخب الجزائري الذى أسفر في الوقت القاتل عن هدف سجله إسلام سليماني لينهى اللقاء الودي المثير على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



