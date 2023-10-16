محمد عبد الجليل: منتخب مصر ظهر بشكل قوى أمام الجزائر

(MENAFN
- Youm7) أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مستوى قويا خلال ودية الجزائر، مشيرا إلى أن المنافس كان يضغط بكل قوة خلال الربع ساعة الأولى، ولكن الأمور اختلفت بعد طرد محمد هاني، حيث ارتفعت الروح المعنوية في ظل قوة الخصم.
وقال في تصريحات تليفزيونية: "الدفع بـعمر كمال عبد الواحد كان قرارا جيدا على حساب زيزو، ومنتخب مصر بدأ يخرج بالكرة بشكل سليم، وهناك ثقة كبيرة من مصطفى محمد وتريزيجيه وصلاح في الخروج بالكرة وبناء هجمات جيدة، وقرار فيتوريا كان سليما بوجود محمد حمدي على حساب أبو الفتوح" لاستغلال قدرات حمدي الدفاعية، ومحمد هاني كان يسير بشكل جيد حتى حالة الطرد بسبب كرة مشتركة تدخل فيها بشكل قوي".
وأضاف: "منتخب مصر لعب بشكل جيد وكان شرسا في الملعب، وظهر جمال بلماضي مدرب الجزائر في حالة عصبية وغضب كثيرا من لاعبيه، والمباراة كانت قوية وشهدت التحامات قوية، وشعرت بروح اللاعبين وقوة المنتخب المصري ظهرت بقوة، وحمدي فتحي متفوق على نفسه منذ سنة كاملة بعدما تطور مستواه على يد مارسيل كولر".
وتابع: "مصطفى محمد تطور مستواه بفعل الاحتراف الأوروبي، أرهق دفاع منتخب الجزائر في معظم الوقت، ومحمد الشناوي له دور كبير في اللقاء، وحافظ على حظوظنا في اللقاء حتى الهدف كانت كرة صعبة للغاية".
واختتم: "منتخب مصر لديه عناصر مميزة في خط الوسط، وفيتوريا كان منبهرا بمحمود حمادة في البداية، خصوصا مع غياب طارق حامد والنني وامام عاشور لكن أتمنى الاهتمام بحمادة، وأشعر بأن المدرب غير مقتنع بـ مروان عطية".
تعادل
منتخب مصر
أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، حيث تقدم حمدي فتحي للفراعنة، وتعادل إسلام سليماني في الوقت القاتل لمحاربي الصحراء، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الإثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في
بطولة كأس أمم أفريقيا 2023
والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".
بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".
وتمكن منتخب مصر من التسجيل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه على رأس علي جبر الذي مرر كرة رائعة لحمدي فتحي ليسدد الكرة داخل الشباك.
وفي الدقائق الأخيرة تحمّل دفاع منتخب مصر عبء الهجوم الثقيل للمنتخب الجزائري الذى أسفر في الوقت القاتل عن هدف سجله إسلام سليماني لينهى اللقاء الودي المثير على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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